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ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగిన పోలీసులు.. రెచ్చిపోయిన కేటీఆర్..

High Tension At Telangana Assembly: తెలంగాణ వర్షకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎన్నడు చూడని సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసెందకు అసెంబ్లీకి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. ముఖ్యంగా మహిళ ఎమ్మెల్యే అని చూడకుండా సునీతా లక్ష్మా రెడ్డి చీర లాగడాన్ని బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రభుత్వతీరుపై మండి పడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:19 PM IST
ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగిన పోలీసులు.. రెచ్చిపోయిన కేటీఆర్..
Image Credit: Sunitha Telangana (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగిన పోలీసులు.. రెచ్చిపోయిన కేటీఆర్..
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