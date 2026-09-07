/ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగిన పోలీసులు.. రెచ్చిపోయిన కేటీఆర్..

Sunitha Laxma Reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. అంతేకాదు సభ్య సమాజం తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కల్పించారు. ఈ సందర్బంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డితో పాటు సునీతా లక్ష్మా రెడ్డి మాట్లాడుతూ..
ఇ్కడ జరిగిన అవమానాన్ని చెప్పలేకపోతున్నాను. మేము ఏమి తప్పు చేసాము. ప్రజల పక్షాన మేము మాట్లాడటం పాపమా అంటూ కన్నీటీ పర్యంతమయ్యారు. ఇది శాసన సభనా.. లేక కౌరవ సభనా అని ప్రశ్నించారు. మహిళా శాసనసభ్యుల చీరెలు లాగుతారా.. ? ప్రజా ప్రతినిధులపై పోలీసులను ప్రయోగిస్తారా? శాసనసభలో ఉండాల్సిన ఎమ్మెల్యేలను మెడ పెట్టి గెంటేస్తారా. ఇదేం రాజ్యం రేవంత్ రెడ్డి తీరును ఎండగట్టారు. అంతేకాదు రేవంత్ పోలీసు రాజ్యం నడుపుతున్నావా. తెలంగాణ అసెంబ్లీ చరిత్రలో ఈరోజు బ్లాక్ డే. మహిళా సభ్యుల చీరెలు లాగిన పోలీసులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదన్నారు.
పార్లమెంట్ లో రాహుల్ గాంధీ నల్ల టి షర్ట్ వేసుకోని వెళ్ళవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో కూడా లేదు మహిళలు పైన దాడి చేసినట్టు లేదు.
ఈ రోజు జరిగిన సంఘటన తెలంగాణ సమాజం మొత్తం చూసారు. సునీత లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగేశి కింద పడేసారు. అంత కర్కషంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందన్నారు. మాకు అడ్డుగా కేటీఆర్ నిల్చున్నారు పోలీస్ లు పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యన్ని అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారా అంటూ సబితా, సునీతా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.
ఎవరు ప్రశ్నిస్తే వారి గొంతు పట్టుకుంటరా. మహిళలకు రక్షణ ఎక్కడ ఉంది. జరిగిన సంఘటనకు ముఖ్యమంత్రి మహిళ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. నువ్వుచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలనడం తప్పు ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు.
మరోవైపు హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. ప్రజల సమస్యలపై చర్చ అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు పారిపోతున్నది.ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు, పింఛన్లు, ఫీ రియింబర్స్ మెంట్, రైతులు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల సమస్యల గురించి అసెంబ్లీలో మమ్మల్ని మాట్లాడకుండా గొంతు నొక్కారు.
వెయ్యి రోజుల విఫల పాలన వాస్తవాలు బట్ట బయలు అవుతాయనే అసెంబ్లీ బయటనే మిమ్మల్ని అడ్డుకునే కుటిల ప్రయత్నాల్లో భాగం అన్నారు.
అందుకే మా పై పోలీసులను ప్రయోగించారు. అమానుషంగా, అమానవీయంగా సభ్యుల పట్ల ప్రవర్తించారు.
మహిళా శాసనసభా నాయకుల చీరెలు లాగుతారా? మా పట్ల దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తారా?
మా మహిళా సభ్యుల చీరెలు లాగిన పోలీసులను వదిలిపెట్టము. సునితమ్మ చీర లాగిన పోలీసులను, సబితమ్మ గొంతు నొక్కిన పోలీసులను, జగదీష్ రెడ్డి ని కింద పడేసిన వారినైనా సరే.. సప్త సముద్రాల అవల ఉన్నా వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదన్నారు. .
ఆసుపత్రికి కూడా తీసుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటారా?
కేటీఆర్ కి చేయి గీరుకుపోయింది, ముఖం మీద గీరుకు పోయింది. యాదవ రెడ్డికి కుడి కాలు గోరు పోయింది, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కాలు కమిలి పోయింది. సంజయ్ చేయికి దెబ్బ తగిలింది.హోం మంత్రి,ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు తగిన మూల్యం తప్పించుకోక తప్పదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక నల్ల టి షర్ట్స్ వేసుకొని పార్లమెంట్ కు వెళ్లారు.ఇక్కడ ఎందుకు అడ్డుకుంటారు మేము ప్రజల తరుపున నిరసన తెలుపుతుంటే అడ్డుకుంటున్నారని దుయ్యబట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి లాగా మేము బడివే అనలేదు, పైల్వాన్లు ఉన్నరు కొడుతరు అనలేదు.
మేం మీ వైఫల్యాల గురించి ప్రజాస్వామ్య పద్దతిలో నిరసన తెలుపుతున్నాము. ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకుండా చర్చ జరుపుతాం అంటే ఈ ప్రభుత్వం పారిపోయినట్లే, తప్పు చేసినట్లే.మీరు తప్పు చేయకుంటే ఎందుకు ఎజెండాలో పెట్టడం లేదు. మూడేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ ఇవ్వడం లేదు. విద్యార్థులు రోడ్ల మీద ఎక్కి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. వందలాది మంది వచ్చి వినతులు ఇస్తున్నారు. ఉద్యోగాలు చేయలేక పోతున్నా, ఉన్నత చదవులకు వెళ్ల లేకపోతున్నాం అని ఆవేదన చెందుతున్నారు.
మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయడానికి ఒక వ్యూహం ప్రకారం నడుచుకున్నారు.ఎన్ని కుట్రలు చేసినా 22ఎ, ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ వైఫల్యాల గురించి వదిలిపెట్టం.స్కాంలు, వైఫల్యాలు బయట పడుతాయని ఇదంతా చేసారని హరీష్ రావుతో పాటు బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.