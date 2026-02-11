English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్‌లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి

Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్‌లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి

High Tension In Various Municipalities Amid Municipal Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసులపై కాంగ్రెస్‌ నాయకులు రెచ్చిపోగా.. మరికొన్ని చోట్ల పోలీసులు ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ, బీజేపీలపై జులుం ప్రదర్శించారు. దీంతో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:22 PM IST

Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్‌లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి

Police Attack On BJP Leaders: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా అధికార పక్షం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ శ్రేణులు రెచ్చిపోయాయి. పోలీసులను అని కూడా చూడకుండా రెచ్చిపోయి పోలీసులపై దాడులకు తెగబడ్డారు. పోలీసులకు వార్నింగ్‌ ఇస్తూ పోలింగ్‌ బూతుల్లో యథేచ్చగా ప్రలోభాలకు గురిచేస్తూ.. డబ్బులు పంచుతూ కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు దాడి చేశారు. ఇక బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ, బీజేపీ నాయకులపై కాంగ్రెస్‌ గూండాలు, పోలీసులు కూడా దాడులకు పాల్పడ్డారు. 

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో జరిగిన ఎన్నికలు తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారి తీసింది. పోలీసులతో కాంగ్రెస్ నాయకుడు జగ్గారెడ్డి వాగ్వాదానికి దిగారు. సంగారెడ్డిలో 34వ వార్డులో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారి తీసింది. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థిని సీఐ దూషించారని జగ్గారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలింగ్‌ బూత్‌లోకి చొచ్చుకెళ్లి పోలీసులతో వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. ఘటనా స్థలానికి కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు భారీగా చేరుకోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇందిరా కాలనీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో జగ్గారెడ్డి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. పోలీసులను బూతులు తిడుతూ జగ్గారెడ్డి రెచ్చిపోయారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించడంతోనే అడ్డుకున్నామని పోలీసులు చెప్పగా అయినా కూడా జగ్గారెడ్డి వినిపించుకోలేదు. దీంతో అదనపు ఎస్పీ రఘునందన్ రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని చక్కబెడుతున్నారు.

Also Read: Govt Employees: 33 ఏళ్ల సర్వీస్‌కే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తక్షణ రిటైర్మెంట్‌.. కొత్త సర్వీస్‌ రూల్స్‌పై ఆగ్రహం

బీజేపీ కార్యకర్తలపై పోలీసుల దాడి
కరీంనగర్‌లో పోలీసులు రెచ్చిపోయారు. కరీంనగర్‌ జిల్లా పరిషత్ వద్ద బీజేపీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. విచక్షణరహితంగా దాడి చేయడంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ఆరుగురు బీజేపీ కార్యకర్తల చేతులు విరిగాయి. దీంతో పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ కార్యకర్తలు మండిపడుతున్నారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ బీజేపీ శ్రేణులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. తాము చెబుతుంటే పోలీసులు తమపై లాఠీఛార్జి చేయడం ఏమిటని మండిపడ్డారు.

Also Read: AP Budget Session: విధ్వంసం నుంచి అభివృద్ధి- సంక్షేమంపై పరుగులు: ఏపీ గవర్నర్

మెట్‌పల్లిలో ఉద్రిక్తత
జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి మున్సిపల్ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి పట్టణంలోని మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 11వ వార్డు వెంకట్రావుపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఏర్పాటుచేసిన పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వివాదం రాజుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రం ముందు పలువురు అభ్యర్థులు, వారి మద్దతుదారులు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సమయంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మధ్య మాటల యుద్ధం ప్రారంభమై అది కాస్త ఘర్షణ వాతావరణానికి దారితీసింది. ఇరు వర్గాల మద్దతుదారులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని ఒకరిపై ఒకరు నినాదాలు చేస్తూ గొడవ జరగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.

పోలింగ్ కేంద్రం సమీపంలో జరిగిన వివాదానికి గొడవ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ హుటాహుటిన పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు. అప్పటికే ప్రాంతం నిర్మానుష్యంగా మారింది. పోలింగ్ కేంద్రం సమీపంలో ఎవరూ గుంపులుగా ఉండనివ్వకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సిబ్బందికి ఆదేశించారు. 'జిల్లాలో ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరిగేలా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాం. ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న ఘటనలు జరిగినా వెంటనే స్పందించి అదుపులోకి తీసుకుంటున్నాం. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎవరూ గుంపులుగా ఉండనివ్వము. ప్రజలు నిర్భయంగా వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి' అని ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Telangana Municipal PollingJagga ReddySangareddyKarimnagarBJP

