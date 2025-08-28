Kamareddy floods: సముద్రంలా మారిన కామారెడ్డి.. వరదలకు మునిగిన ఇండ్లు.. రోడ్డున జనం..

Kamareddy floods: అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షానికి కామారెడ్డి పట్టణం నీట మునిగింది. రాత్రి నుంచి కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ఇవాళ కూడా కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలకు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలతో ప్రజలు రోడ్డున పడ్డారు. పలు ఇళ్లలోకి నీరు ప్రవేశించడంతో ప్రజలకు బిక్కు బిక్కు మంటూ బతుకుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు పలు చోట్ల కట్టలు తెగడంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో సమీపంలోని పంట పొలాలు, నివాస ప్రాంతాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. కామారెడ్డి -భిక్కనూర్ మార్గంలో రైలు పట్టాల కింద వరద పోటెత్తడంతో భారీ గండిపడింది. దీంతో అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన రైళ్ల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. అంతేకాదు వెంటనే మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టారు.
కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో వాగు పొంగడంతో కార్లు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో గురువారం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి జిల్లాపై మేఘ గర్జన జరిగింది. మొన్న రాత్రి నుంచి కుండపోతగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. జిల్లాలోని రాజంపేట, బిక్నూర్, కామారెడ్డి,పాల్వంచ, ఎల్లారెడ్డి ప్రాంతాల్లో అత్యంత భీకరంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనంతగా వర్షపాతం నమోదైంది. రాజంపేట మండలం అరగొండలో 14 గంటల్లోనే ఎవరూ ఊహించలేనంతగా 56 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం 8 గంటల వరకు 136 మిల్లిమీటర్ల వర్షం కురవగా.. బుధవారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 4 గంటల వరకు ఏకంగా 418 మిల్లిమీటర్ల వర్షం కురిసింది.
కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం అరగొండలో కేవలం 16 గంటల్లోనే 554 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం అరగొండలో నమోదైంది. కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్షం ఇలాగే కొనసాగితే 2023లో నమోదైన రికార్జు బద్దలు కానుంది. 2023 జూలై 27న భూపాలపల్లి జిల్లా మోరంచపల్లిలో 600 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
కామారెడ్డి పట్టణంలోనూ 40 సెంటిమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. బిక్నూరు, పాత రాజంపేట, లచ్చపేట, పాల్వంచ, తిమ్మాపూర్, తాడ్వాయి, సదాశివనగర్ లోనూ దాదాపు 40 సెంటిమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షాలు, వరదలతో కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈ రోజు, రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు.
