Medaram Jatara 2026: మేడారం జాతరకు చారిత్రక ఏర్పాట్లు చేశాం: కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు

Historical Arrangements Done In Medaram Jatara 2026: తెలంగాణ కుంభమేళా మేడారం జాతరకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశామని కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు ప్రకటించారు. రెండు ప్రభుత్వాల సహకారంతో జాతర ఘనంగా జరుగుతోందని జువల్‌ ఓరం, కిషన్‌ రెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ కుమార్‌ ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:15 AM IST

Medaram Jatara 2026: దేశంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ మేడారం సమ్మక్క-సారక్క మహాజాతరను భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు. లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే ఈ మహాజాతరలో కనీస వసతుల్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేవని స్పష్టం చేశారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం తాగునీరు, వైద్య సేవలు, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్ సరఫరా, రహదారులు, రవాణా, భద్రత, సమాచార వ్యవస్థ వంటి మౌలిక వసతులన్నింటినీ శాఖల మధ్య సమన్వయంతో అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Also Read: Medaram Jatara: మేడారం జన జాతర.. 2 రోజుల్లో 80 లక్షల మంది భక్తుల రాక

మేడారంలో సమ్మక్క, సారక్కను కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి జువల్ ఓరం, కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. మేడారం సమ్మక్క, సారక్కలను దర్శించుకున్న అనంతరం కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి జువల్ ఓరం మాట్లాడుతూ.. 'సమ్మక్క–సారక్క జాతర దేశంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ. ఇది గిరిజనుల మహాకుంభంగా నిలుస్తోంది. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో నిధులు అందిస్తోంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశాం' అని వివరించారు. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న గిరిజన సంక్షేమ పథకాలపై వివరాలు వెల్లడించారు. ధర్తీ ఆబా గిరిజన గ్రామ ఉత్కర్ష్ అభియాన్ కింద రూ.లక్ష కోట్లు, పీఎం జన్‌మన్ యోజన కింద రూ.24 వేల కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. తెలంగాణకు 23 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు మంజూరు చేసినట్లు చెప్పారు.

Also Read: Gold Prices: బడ్జెట్‌లో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం? రూ.లక్షలోపు దిగిరానున్న బంగారం ధర

కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'సమ్మక్క–సారక్క జాతర గిరిజన ప్రజల అతిపెద్ద పండుగ. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది భక్తులు మేడారానికి తరలివస్తారు. ములుగు, లక్నవరం, మేడవరం, తాడ్వాయి, బొగత జలపాతం ప్రాంతాల పర్యాటకాభివృద్ధికి రూ.80 కోట్లు, రామప్ప దేవాలయ అభివృద్ధికి రూ.140 కోట్లు, ఈ ఏడాది జాతర నిర్వహణకు రూ.3.70 కోట్లు మంజూరు చేశాం' అని వివరించారు. రూ.890 కోట్లతో కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు పనులు ప్రారంభమయ్యాయని.. త్వరలో ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

Also Read: Prices Decrease: భారత్‌ చారిత్రక ఒప్పందం.. లిక్కర్‌, నూనెల ధరలు అమాంతం తగ్గుముఖం

భక్తుల విశ్వాసాలకు భంగం కలగకుండా.. గిరిజన సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు సంపూర్ణ గౌరవం ఇస్తూ జాతర నిర్వహణ జరుగుతోందని రాష్ట్ర మంత్రి లక్ష్మణ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. 'ఈ మహాజాతర భక్తులకు సేవ చేయడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఎండ, వర్షం, రద్దీ అన్న తేడా లేకుండా పని చేస్తున్న అధికారుల అంకితభావమే ఈ జాతర విజయానికి బలం. ప్రజల సహకారం, మీడియా బాధ్యతాయుత పాత్రతో మహాజాతర సజావుగా కొనసాగుతోంది' అని తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medaram Jatara 2026Sammakka Sarakka JatharaJuval OramKishan ReddyAdluri Laxman Kumar

