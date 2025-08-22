Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 34 చోట్ల ఉచితంగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..

Hyderabad Free eco-friendly clay Ganesh idols from HMDA: దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన వినాయక చతుర్థి వేడుకల శోభ కన్పిస్తుంది. మార్కెట్ లో కొత్త ఆకారాల్లో గణపయ్యలు కొలువయ్యారు. గణపయ్య విగ్రహాల అమ్మకాలతో మార్కెట్ లు అన్ని భక్తులతో కళ కళ లాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ కన్న కూడా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో వాతావరణ కాలుష్యంను తగ్గించడానికి తమ వంతుగా అందరు కూడా ఎక్కువగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని ప్రతిష్టించుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈసారి కూడా హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (HMDA).. మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని పంపిణి చేస్తుంది.
Hyderabadis can pick your Free eco-friendly clay Ganesh idols from HMDA distribution centres 👇👇
Aug 24–26, 2025
34 centres across the city
1,00,000 idols available pic.twitter.com/35GqWx3Pqe
— Naveena (@TheNaveena) August 22, 2025
ఈ సారి నగరం అంతటా 34 ప్రదేశాలలో లక్ష మట్టి గణేష్ విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆగస్టు 24 నుండి ఆగస్టు 26 వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ప్రజలంతా కూడా మొత్తంగా 34 కేంద్రాల్లో తమకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశంలో వెళ్లి మట్టి గణపయ్యల్ని వచ్చి ఉచితంగా తీసుకెళ్లాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. దీనికోసం ఆయా స్వచ్చంద సంస్థలు ముందుకు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా కాలుష్యంను తగ్గించుకొవాలి,పర్యావరణ హితం కోసం ప్రతి ఒక్కపౌరుడు తమ వంతుగా బాధ్యతతో ముందుకు రావాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో గణేష్ మండపాల వద్ద విగ్రహల్ని ఏర్పాటు చేసే ఉత్సవ కమిటీ వారు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో ఇప్పటికే పోలీసులు తెలిపారు. ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతలు తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీగా బందో బస్తు చేపట్టారు. ఎక్కడ అనుమానకర వస్తువులు కన్పించిన,వ్యక్తులు తారసపడ్డ వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు ఇప్పటికే కీలక ప్రకటన జారీ చేశారు.
