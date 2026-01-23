English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  తెలంగాణ
  • Medaram Jatara: మేడారం మహాజాతరలో అపశృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Medaram Jatara: మేడారం మహాజాతరలో అపశృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Hoarding collapses in medaram mulugu:  మేడారంలో భారీ హోర్డింగ్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీంది. దీంతో ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటనతో అక్కడి వారు ఆందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 23, 2026, 06:40 PM IST
  • మేడారంలో విరిగిపడిన హోర్డింగ్..
  • పరుగులు పెట్టిన భక్తులు..

Medaram Jatara: మేడారం మహాజాతరలో అపశృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Hoarding collapses at medaram mahajatara in mulugu: ఆసియాలో అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ జాతరకు ఇంకా నెలరోజులున్న కూడా భక్తులు పలు రాష్ట్రాల నుంచి తరలి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 28 నుంచి 31 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు గిరిజన జాతర వేడుకగా జరుగనుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం జాతరకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రతిరోజు కూడా భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చి సమ్మక్క, సారాలమ్మకు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.  మొత్తంగా మేడారం అంత భక్తజన సంద్రంగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా.. మేడారంలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.

జాతర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న సమయంలో హరిత హోటల్ సమీపంలోని వై-జంక్షన్ వద్ద భారీ హోర్డింగ్ లను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అది ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. జంపన్న వాగు నుంచి గద్దెల వైపు వెళ్లే మార్గంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. ఈ విషాద ఘటనలో ఒక భక్తుడు గాయపడ్డారు. మరో ఇద్దరికి కూడా స్వల్పంగా గాయలైనట్లు చెబుతున్నారు.

ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో రద్దీ కాస్తంతా తక్కువగా ఉండటంతో పెనుప్రమాదం తప్పినట్లైంది. వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న అసలు ఘటనకు గల కారణాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో చుట్టుపక్కల వారు కూడా భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

Read more: Hyderabad: హైదరాబాద్ లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. దర్గాలో ఘనంగా వసంత పంచమి వేడుకలు..

అదే విధంగా.. గిరిజన మహా జాతరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం  రూ. 3 కోట్ల 70 లక్షల నిధులను విడుదల చేసింది.  దేశ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తుండటంతో.. భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే కోసం ఈ నిధులను విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MedaramMedaram JataraMulugu districtMedaram sammakka saralammaMedaram Jatara festival

