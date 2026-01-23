Medaram Jatara: మేడారం మహాజాతరలో అపశృతి.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Hoarding collapses at medaram mahajatara in mulugu: ఆసియాలో అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ జాతరకు ఇంకా నెలరోజులున్న కూడా భక్తులు పలు రాష్ట్రాల నుంచి తరలి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 28 నుంచి 31 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు గిరిజన జాతర వేడుకగా జరుగనుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం జాతరకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రతిరోజు కూడా భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చి సమ్మక్క, సారాలమ్మకు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. మొత్తంగా మేడారం అంత భక్తజన సంద్రంగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా.. మేడారంలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.
జాతర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న సమయంలో హరిత హోటల్ సమీపంలోని వై-జంక్షన్ వద్ద భారీ హోర్డింగ్ లను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అది ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. జంపన్న వాగు నుంచి గద్దెల వైపు వెళ్లే మార్గంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. ఈ విషాద ఘటనలో ఒక భక్తుడు గాయపడ్డారు. మరో ఇద్దరికి కూడా స్వల్పంగా గాయలైనట్లు చెబుతున్నారు.
ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో రద్దీ కాస్తంతా తక్కువగా ఉండటంతో పెనుప్రమాదం తప్పినట్లైంది. వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న అసలు ఘటనకు గల కారణాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో చుట్టుపక్కల వారు కూడా భయంతో పరుగులు పెట్టారు.
Read more: Hyderabad: హైదరాబాద్ లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. దర్గాలో ఘనంగా వసంత పంచమి వేడుకలు..
అదే విధంగా.. గిరిజన మహా జాతరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 3 కోట్ల 70 లక్షల నిధులను విడుదల చేసింది. దేశ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తుండటంతో.. భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే కోసం ఈ నిధులను విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి