Road Accident: వనస్థలిపురంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఇద్దరు యువకులు స్పాట్ డెడ్

Vanasthalipuram Road Accident: హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలోని హస్తినాపురంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తులో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ నడుచుకుంటూ వెళుతున్న వ్యక్తిని, బైక్పై వెళ్తున్న మరో ఇద్దరు యువకులను కార్ ఢీకొట్టింది. అంతేకాకుండా 100 మీటర్ల వరకు ఈడ్చుకెళ్లి హోండా సిటీ కార్ ఘోరంగా పల్టీ కొట్టింది .
ఈ ప్రమాదంలో బైక్పై వెళ్తున్న యువకులిద్దరూ స్పాట్లోనే మృతి చెందగా.. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు కాగా పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మృతి చెందిన యువకులిద్దరూ మహావీర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈసీఈ రెండవ సంవత్సరం చదువుతున్నారు. మృతుల్ని శివ, సందీప్ జోహెల్గా పోలీసులు గుర్తించారు.
అయితే శివ, సందీప్ జోహెల్ మృతి చెందారని తెలుసుకున్న తోటి కాలేజీ విద్యార్థులు రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించడంతో విద్యార్థులకు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంతటి ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యక్తిని తమకు అప్పగించాలని విద్యార్థులు రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగారు. కాగా ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
రోజురోజుకు రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగిపోతున్నాయని.. మద్యం మత్తులో ఇష్టమున్నట్లు డ్రైవింగ్ చేస్తూ అమాయకపు ప్రజల ప్రాణాలు బలిగొంటున్న వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
