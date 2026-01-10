English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana: రైతులకు గుడ్ న్యూస్... వాటిపై భారీగా సబ్సిడీ, ఈ పథకం తెలియకపోతే నష్టమే! ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే?

Telangana Agricultural Mechanization Scheme Apply: తెలంగాణ ప్రభుత్వం చిన్న, సన్నకారు రైతులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పరికరాలను సగం దొరకే అందించనుంది. ప్రధానంగా నిన్న జరిగిన భద్రాది గూడెం అశ్వరావుపేట అగ్రికల్చర్ కాలేజీ సమావేశంలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్‌కుమార్ రెడ్డి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా తెలంగాణలోని చిన్న, సన్నకారు, మహిళా రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు రేవంత్‌ సర్కార్‌ ఈ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Jan 10, 2026

Telangana Agricultural Mechanization Scheme Apply: తెలంగాణలోని చిన్న, సన్న కారు, మహిళా రైతులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. జనవరి 9వ తేదీన ఈ పథకం తిరిగి ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే.  ఈ పథకం ద్వారా 40 నుంచి 50 శాతం రాయితీతో ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్రాలను రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించనుంది. ఈ స్కీమ్‌ వల్ల లక్ష మందికి పైగా రైతులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. అయితే ఈ పథకంలో ఆధునిక యంత్రాలు రాయితీతో పొందాలంటే ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

 వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ రాయితీ ఎలా?
 తెలంగాణ సర్కార్‌ ప్రారంభించిన ఈ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకంలో ప్రధానంగా యంత్రాలు కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం భారీగా సబ్సిడీ అందించనుంది. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతుల కేటగిరీని బట్టి వాటా ఉంటుంది. చిన్న, సన్న కారు మహిళా రైతులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రైతులు యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేస్తే వాటి అసలైన ధరల్లో 50 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు రైతుల యంత్రాలను కొనుగోలు చేస్తే కేవలం యాభై శాతం యంత్రాలకు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మిగతా 50 శాతం ప్రభుత్వమే కంపెనీలకు ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ఇతర రైతులకు యంత్రాలపై 60 శాతం వాటాను భరించాల్సి ఉంటే, 40 శాతం ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో భరిస్తుంది.

 ఏ పరికరాలను అందిస్తారు?
తెలంగాణ సర్కార్ పునః ప్రారంభించిన వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకంలో వ్యవసాయంలో కూలీల కొరతను అధిగమించి, సమయం ఆదా చేయడంతోపాటు రైతుల ఖర్చులను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఇదే.  సాగులో ఎక్కువగా ఉపయోగించే ట్రాక్టర్‌లు, వరి కోత యంత్రాలు గట్టి కట్టలు కట్టే యంత్రాలు, రోటవేటర్లు, పవర్ టిల్లర్లు, బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లకు అందిస్తారు. 

ఈ పథకానికి దరఖాస్తు ఎలా?
 తెలంగాణలో రైతుల కోసం ప్రారంభించిన ఈ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకానికి స్థానిక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి  (AEO) లేదా వ్యవసాయ అధికారిని సంప్రదించి దరఖాస్తు ఫారం తీసుకోవాలి. ఇక రైతులు ఆ ఫారమ్‌లో తమ సాగుకు ఎలాంటి పరికరాలు కావాలి ఆ యంత్ర వివరాలను నమోదు చేయాలి. అధికారులు అప్పుడు ఈ దరఖాస్తులను ఆన్లైన్ పోర్టల్ లో నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మార్వో, ఎంపీడీవో, ఏవోలతో కూడిన మండల స్థాయి కమిటీ ఆర్జీలను పరిశీలించి జిల్లా అధికారులకు పంపుతారు. వారి ఆమోదం తర్వాత యంత్రాలు ఇచ్చే కంపెనీ పేరిట రైతులు తమ వాటా సొమ్మును డీడీ రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక ప్రభుత్వం భరించాల్సిన రాయితీని కంపెనీల ఖాతాలో నేరుగా జమ చేస్తుంది. ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్రాలు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు సాగు పనుల్లో ఖర్చు, సమయం రెండూ ఆదా అవుతాయి.

 అర్హతలు..
 ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే రైతు సాగు భూమితో పాటు సరైన భూ పత్రాలు కలిగి ఉండాలి. ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతే కాదు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖలో నమోదై ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హత సాధిస్తారు.

Read more:​ PM Kisan: రైతులకు రూ.2000 ఫిబ్రవరిలోనే.. ఇవి లేకపోతే బెనిఫిషియరీ లిస్ట్‌ నుంచి అవుట్‌..!

Read more:​  పీఎం కిసాన్‌ లబ్ది మీరు కూడా పొందాలంటే.. ఈ 5 తప్పనిసరి..!

