TG Inter Results: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు.. సర్వర్ డౌన్ అయినా టెన్షన్ వద్దు, ఈ 5 ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోండి!

Telangana Inter Results 5 Ways To Check: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలు ఈనెల 12 ఆదివారం రోజున విడుదలవుతున్నాయి ఈనే ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ అధికారికంగా వెల్లడించింది ఇంకా ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించగా 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈసారి ఎగ్జామ్ రాశారు అయితే కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్లో tsbie.cgg.gov.in లేదా tgbienew.cgg.gov.in మాత్రమే కాదు మరో ప్రత్యామ్నాయంగా మార్గాల్లో కూడా రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అదేంటో తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 10, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

Telangana Inter Results 5 Ways To Check: విద్యార్థులు ఎంతగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు రానే వస్తున్నాయి ఆదివారం 2026 ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఈ ఫలితాలు విడుదల అవ్వనున్నాయని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వెల్లడించింది. దీంతో అధికారిక వెబ్‌సైట్ tsbie.cgg.gov.in లేదా tgbienew.cgg.gov.in ఈ ఫలితాలను విద్యార్థులు సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఆ సమయంలో సైట్‌ డౌన్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో కూడా విద్యార్థులు ఇంటర్ ఫస్టియర్ సెకండియర్ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా ఉండగా 2026 ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. అవి మార్చి 18వ తేదీ వరకు కొనసాగాయి. ఈసారి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఆ హాజరయ్యారు.

 అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ లింకు పేజీ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లాగిన్ క్రెడియన్షియల్స్ ఆధారంగా ఈ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం. 

1. టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ద్వారా ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే విధానం
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 ఆన్‌లైన్లో బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ tsbie.cgg.gov.in లేదా tgbienew.cgg.gov.in చెక్ చేసుకోవచ్చు. హోంపేజీలో 1st year లేదా 2nd year ఎంపిక చేసుకుని, హాల్ టికెట్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి. తర్వాత మార్క్స్ మెమో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు

2. ఎస్ఎంఎస్ విధానం..
 తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఎస్ఎంఎస్ విధానంలో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
SMS ద్వారా మీ మొబైల్‌లో 'TSGEN1 <Hall Ticket Number>' టైప్ చేసి 56263 కి పంపితే ఫలితాలు SMSగా వస్తాయి 

3. DigiLocker..
 తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలు DigiLocker యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో లాగిన్ అయి తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి 'TS Inter Results' సెక్షన్‌లో మీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత మార్క్స్ మెమో పొందవచ్చు 

4. Manabadi..
 ఈ ఫలితాలు manabadi వంటి ఎడ్యుకేషన్ సైట్లలో కూడా హాల్ టికెట్ నంబర్ ద్వారా ఫలితాలు చూడవచ్చు.

5. ఇతర వెబ్‌సైట్‌లు..
కొన్ని టాప్‌ వెబ్‌సైట్‌ తెలుగు, ఇంగ్లిష్‌లో కూడా ఫలితాలు చెక్‌ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తారు. పేరు వివరాలు నమోదు చేసి చెక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆ వెబ్‌సైట్‌లలో కూడా ఫలితాలు చూసే అవకాశం ఇస్తాయి.ఆదివారం ఆరోజు ఇంటర్‌ మొదటి, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం చెక్‌ చేస్తారు కాబట్టి వెబ్‌సైట్ స్లోగా ఉంటే లేదా క్రాష్ అయితే SMS లేదా ఇతర సైట్లు ఉపయోగించడం మంచిది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Ts Inter Results 2026Telangana Inter 1st year results 2026TS Inter 2nd Year Results LinkHow to check TS Inter results if website is downTGBIE Results 2026 official website

