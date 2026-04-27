Telangana EAPCET 2026 Hall Ticket Out: తెలంగాణలో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల ప్రవేశాల కోసం EAPCET పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్శిటీ హాల్ టికెట్స్ ఈరోజు విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://eapcet.tgche.ac.in/ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో పరీక్ష తేదీలతో పాటు రిపోర్టింగ్ టైం, మీ పరీక్షా కేంద్రాల అడ్రస్ పేరు కూడా ఉంటాయి.
అభ్యర్థులు తెలంగాణ EAPCET హాల్ టికెట్స్ తమతోపాటు పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇది లేకపోతే పరీక్షలు అనుమతి ఇవ్వరు. అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా అడ్మిట్ కార్డ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హాల్ టికెట్స్ పై నంబరు, పుట్టిన తేదీ ఇతర వివరాలు ఉంటాయి . రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
తెలంగాణ EAPCET 2026 పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఈ షెడ్యూల్ ముందుగానే చూసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీకి సంబంధించిన పరీక్ష మే 4, 5వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన పరీక్ష మే 9 నుంచి 11వ తేదీల మధ్య నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం 3:00 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుంది.
ఎగ్జామ్ నిర్వహించే బాడీ హైదరాబాద్ లోని నాలుగు జోన్ల ఆధారంగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ పరీక్షల అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బీటెక్ (బయో మెడికల్) ఇంజినీరింగ్, బీటెక్ (ఫార్మస్యూటికల్ ఇంజినీరింగ్) బీటెక్ (అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్), బీటెక్ (బయోటెక్నాలజీ); బీటెక్ (డైరీ టెక్నాలజీ) బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ (బి ఫార్మ).
అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ కోర్సులకు సంబంధించి బీటెక్ బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్, బీటెక్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంజినీరింగ్, బీఎస్సి (నర్సింగ్), బీఎస్సీ (హానర్స్), అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ (హానర్స్) హార్టికల్చర్ బీఎస్సీ, ఫారెస్ట్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ సైన్స్, బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ( బీఫార్మ్), బీటెక్ (బయోటెక్నాలజీ).
అధికారిక వివరాల ప్రకారం విద్యార్థులు పరీక్షకు ముందుగానే చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే పరీక్షా కేంద్రం లోపలికి అనుమతించారు. హాల్ టికెట్ తో పాటు ఐడి కూడా తమతో పాటు తీసుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. నిషిద్ధమైన వస్తువులు తమతోపాటు పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లకూడదు.
తెలంగాణ EAPCET డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
తెలంగాణ EAPCET అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్' పై క్లిక్ చేయాలి. మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, హాల్ టికెట్, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేసి చివరిగా 'గెట్ హాల్ టికెట్' బట్టన్ పై క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ పై మీ హాల్ టికెట్ కనిపిస్తుంది. దీన్ని ప్రింట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
