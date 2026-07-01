Online SIR Enumeration Process: రాష్ట్రంలో ఈ SIR ప్రక్రియ జూన్ 25న ప్రారంభమైంది. జూలై 24 వరకు నెల రోజుల పాటు ఈ సర్వే కొనసాగుతుంది. మొత్తం 35,985 మంది బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు (BLO) ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను అందజేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఓటర్లు ఇంట్లో లేకపోతే, అధికారిక వెబ్సైట్ https://voters.eci.gov.in/ ను సందర్శించి తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన అనంతరం, అక్టోబర్ 1న తుది జాబితాను విడుదల చేస్తారు.
SIR ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
ఆన్లైన్లో SIR ఎన్యూమరేషన్ నమోదు చేయాలనుకునే వారు మొదట అధికారిక వెబ్సైట్ https://voters.eci.gov.in/ ను ఓపెన్ చేయాలి. ఒకవేళ ఖాతా లేకపోతే సైన్ అప్ చేసి కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇప్పటికే ఖాతా ఉంటే లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ తెలంగాణను ఎంపిక చేసుకుని, మీ జిల్లాను సెలెక్ట్ చేయాలి. మీ మొబైల్ నంబర్ ఓటర్ ఐడితో లింక్ అయి లేకపోతే, ఫారమ్ 8 సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో ఫారమ్ నింపేటప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడి వివరాలు ఒకేలా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి.
అక్కడ మీ మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేసి, వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న ఫారమ్ లలో మీకు వర్తించే ఒక ఫారమ్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. మీ కుటుంబ వివరాల కోసం 'సెర్చ్ ఇన్ లాస్ట్ SIR' అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకుని ప్రయత్నించవచ్చు.
BLO వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో లేకపోతే ఏం చేయాలి?..
ఇంటింటి సర్వే సమయంలో BLO వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేక తాళం వేసి ఉంటే, వారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియజేస్తూ డోర్ మీద ఒక స్టిక్కర్ అంటిస్తారు. ఇలా మూడుసార్లు వారు వస్తారు. మీరు ఇంట్లో లేకపోయినా, ఇంట్లో ఉన్న వారికి ఫారమ్ అందజేస్తారు. ఆ సమయంలో కలర్ ఫోటో సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. రెండు ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్లలో ఒకటి BLO కి ఇచ్చి, మరొకటి మీ వద్దే ఉంచుకోవాలి.
ఒకవేళ సర్వే ఫారమ్ అందకపోతే, మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. ఇంట్లో 18 ఏళ్లు నిండిన వారు దీనిని పొందవచ్చు. ఫారమ్ అందని వారు బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉన్న 'కాల్ విత్ BLO' ద్వారా కూడా మీరు సులభంగా సంప్రదించవచ్చు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో BLOలు ఇంటింటికీ వెళ్లి సర్వే ఫారమ్లు అందజేస్తున్నారు, అయితే మళ్ళీ వాటిని నింపి ఇవ్వాలని అడుగుతుండటంతో సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చదువుకోని వారు, వృద్ధులు ఈ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, తప్పుగా రాసినా యాప్ అంగీకరించడం లేదని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 89 లక్షల మంది ఓటర్ల రికార్డుల్లో తప్పులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇందులో పేరు తప్పుగా ఉన్నవారు 16 లక్షల మంది ఉన్నారు.
80 లక్షల మంది ఓటర్ల వివరాలు ఇంకా తేలలేదా?
సర్వే వివరాలు తేలని 89 లక్షల మంది ఓటర్ల జాబితాను సేకరించడంలో BLOలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంతమంది ఓటర్లు జాబితా నుండి తొలగించబడే అవకాశం ఉంది. తాజా ఓటర్ జాబితాను 2002 లిస్టుతో మ్యాపింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో, ఈసీ (EC) వారు అడ్రస్ల వద్ద ఆరా తీసినా సరైన సమాచారం దొరకడం లేదు. ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించినా, ఆ వ్యక్తులు చనిపోయారని లేదా సమాచారం లేదని సమాధానం వస్తోంది. ప్రతి జాబితాలో కూడా 5 శాతం ఓటర్ల వివరాలు కూడా సరిగ్గా దొరకడం లేదని BLOలు చెబుతున్నారు.
మొన్న SIR ఏడాది పూర్తయిన నేపథ్యంలో, దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 6 కోట్ల మంది ఓటర్లను ఈసీ తొలగించింది. బీహార్లో 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించగా, రెండో దశలో యూపీ, బెంగాల్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, కేరళ, పుదుచ్చేరి, గుజరాత్, గోవా వంటి రాష్ట్రాల్లో కలిపి సుమారు 50.99 కోట్ల మందిలో 10 శాతం మందిని తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణ సహా 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ SIR కొనసాగుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి