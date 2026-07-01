Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /SIR ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్‌ను తప్పులు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేయడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదిగో!

SIR ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్‌ను తప్పులు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేయడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదిగో!

తెలంగాణలో SIR జూన్ 25వ తేదీ నుండి ఇంటింటికీ నిర్వహించడం ప్రారంభమైంది. ఇక సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ఈ SIR ప్రక్రియ జూన్ 25న ప్రారంభమై, జూలై 24 వరకు నెల రోజుల పాటు ఈ సర్వే కొనసాగుతుంది జూలై 31న డ్రాఫ్ట్ జాబితాను విడుదల చేస్తామని, ఆపై ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తామని తెలిపారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:28 AM IST
SIR ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్‌ను తప్పులు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేయడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదిగో!
Image Credit: Online SIR Enumeration ProcessSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SIR ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్‌ను తప్పులు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేయడం ఎలా? స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదిగో!
how to fill sir enumeration form online2 min ago
2
Zodiac signs21 min ago
3
Rahu Transit56 min ago
4
Vaidhriti Yog Effect1 hr ago
5
sai surabhi death case2 hrs ago