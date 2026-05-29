/Free Bus: మహిళల ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. జూన్ 2 నుంచి కొత్త కార్డ్స్! ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసా?

Telangana Free Bus Smart Card: ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటివరకు మహిళలు కేవలం ఆధార్ కార్డును చూపించి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారు. అయితే త్వరలోనే మహిళలకు మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులను జారీ చేస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇప్పుడు రానున్న జూన్ 2వ తేదీ నుంచి మహాలక్ష్మి కార్డులను అందించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం కోసం ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డు నిబంధనను తొలగించి, బదులుగా స్మార్ట్ కార్డులను ఇవ్వనున్నారు. ఒక ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుగా మొదట ఒక్కో జిల్లాలో ఒక మండలంలో కార్డులను జారీ చేస్తారు. ఈ కార్డులు వచ్చే వరకు ఆధార్ కార్డుతోనే ప్రయాణించవచ్చు. ఆ తర్వాత స్మార్ట్ కార్డుల ఆధారంగానే మహిళలు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం పొందుతారు. అయితే ఈ కార్డులను మీసేవ కేంద్రాల్లో లేదా బస్ పాస్ కేంద్రాల్లో రూ.50 చెల్లించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ కార్డుల జారీ విధానాన్ని దశలవారీగా అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రయోగాత్మకంగా మొదట విడుదల చేసి, ఆ తర్వాత దాని ఫలితాలను బట్టి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తారు. అయితే మహిళలు దీని గురించి ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. స్మార్ట్ కార్డు వచ్చేవరకూ కూడా ఆధార్ కార్డు ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.
మీసేవ కేంద్రాల్లో..
మహాలక్ష్మి పథకానికి అర్హులైన మహిళలు స్మార్ట్ కార్డులు జారీ చేస్తున్న సమయంలో తమ దగ్గరలోని మీసేవ కేంద్రాలను లేదా ఆర్టీసీ బస్సు కౌంటర్లను సందర్శించి, అక్కడ కేవలం రూ.50 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించి తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ పారదర్శకంగా ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మహిళలు వీలైనంత త్వరగా ఈ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది.
ప్రతినెలా రూ.2500 వరకు ఆదా..
ఈ మహాలక్ష్మి పథకంకు సంబంధించిన స్మార్ట్ కార్డు చూడటానికి ఏటీఎం కార్డు మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఫోటోను సేకరించి, ఇతర సమాచారంతో ఒక చిప్ను అనుసంధానం చేస్తారు. దీనిపై ఫోటో, క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఉంటాయి. మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా తెలంగాణలో ప్రతి మహిళకు నెలకు కనీసం రూ.1500 నుంచి రూ.2500 వరకు డబ్బు ఆదా అవుతుంది. ఈ ఉచిత బస్సు సౌకర్యం పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరగానే, మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణాలు చేయడానికి వీలుగా ఫ్రీ టికెట్ జారీ చేసింది. ఈ విధంగా జీరో టికెట్లను అందిస్తోంది. ఇంతవరకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేయాలనుకునే వాళ్ళు తమ ఆధార్ కార్డును చూపిస్తే సరిపోయేది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా అమలు అవుతున్న ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం విజయవంతంగా కొనసాగుతోందని, మహాలక్ష్మి పథకం అభినందన సభలలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే.
