Shamshabad Gold Smuggling Video: మైండ్ బ్లోయింగ్.. శంషాబాద్ లో భారీ దొరికిన బంగారం.. ఎక్కడ పెట్టారో తెలుసా..?.. వీడియో..

Gold  Smuggling At Shamshabad Airport: శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కొంత మంది తీరు అనుమానస్పదంగా ఉండటంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ క్రమంలో వారిని తనీఖీ చేయగా ఏకంగా 3.38 కేజీలో బంగారం బైటపడింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:20 AM IST
  • శంషాబాద్ లో భారీగా దొరికిన బంగారం..
  • షాక్ అయిన కస్టమ్స్ అధికారులు..

Shamshabad Gold Smuggling Video: మైండ్ బ్లోయింగ్.. శంషాబాద్ లో భారీ దొరికిన బంగారం.. ఎక్కడ పెట్టారో తెలుసా..?.. వీడియో..

Huge gold seized at shamshabad Airport Trending Video: ఇటీవల బంగారం రెట్లు ఆకాశంను తాకుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన బంగారం షాపులన్ని కూడా కస్లమర్లతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. అయితేఅనేక మంది విదేశాల నుంచి బంగారంను అక్రమంగా మనదేశంకు తీసుకొని వస్తున్నారు. కస్టమ్స్, ఇంటెలిజెన్స్ అధికారుల కళ్లు కప్పి మరీ మనదేశంకు అనేక మార్గాల ద్వారా అక్రమంగా బంగారంను తీసుకొని వస్తున్నారు.

కొంత మంది ప్రైవేటు పార్ట్ లలో బంగారం పెట్టి తీసుకునివస్తే, మరికొంత  మంది చెప్పులకు, కడుపుకు పూతలా, బెల్టులకు, చెప్పులకు పూతగా కూడా బంగరం పెస్టును పెట్టుకుని కస్టమ్స్ అధికారులకు టోకారా ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా జరుగుతుంటాయి.

పోలీసులు కూడా అక్రమ స్మగ్లింగ్ చేసే వారికి చుక్కలు చూపిస్తుంటారు. అయితే... తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో కస్టమ్స్ అధికారులు అక్రమంగా బంగారం తరలిస్తున్న వారిని ముగ్గుర్ని అదుపులోకి తీసుకుని తనిఖీ చేయగా వారి వద్ద ఏకంగా 3.38 కిలోల బంగారం బైటపడింది. దీంతో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) అధికారులు ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేశారు. 

దుబాయ్‌ నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చిన ముగ్గురు ప్రయాణికులపై అనుమానం రావడంతో ఎయిర్‌పోర్టు అధికారులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. వీరి వద్ద ఉన్న ఐరన్ బాక్స్ ను తనిఖీ చేశారు.

Read more: Palamuru man shoot dead in Us: అమెరికాలో కాల్పులు.. పాలమూరు బిడ్డ దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

దాని లోపల.. 3.38 కిలోల బంగారాన్ని గుర్తించారు. అయితే ప్రయాణికుల వద్ద దొరికిన బంగారానికి సంబంధించి సరైన ధృవపత్రాలు లేకపోవడంతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో కస్టమ్స్ అధికారులు దీనిపైకేసు నమోదు చేసిన విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

