Youtuber Vaishnavi Murder: జగిత్యాలలో ఘోరం.. యూట్యూబర్ వైష్ణవిని దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త.. ఏంజరిగిందంటే..?

Husband brutally stabbed to death his wife youtuber vaishnavi in Jagtial: ప్రతిరోజు భార్య భర్తల హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లనే కాదు.. ఇటీవల ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న వారు సైతం ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనలతో పెళ్లి అంటేనే కొంత మంది టెన్షన్ లు పడిపోతున్నారు. తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకుని 4 నెలల ప్రెగ్నెంట్ అని కూడా చూడకుండా భార్యను అత్యంత దారుణంగా భర్త హతమార్చాడు.ఈ ఘటనపై మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంటమౌతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
యూట్యూబర్ వైష్ణవిని, హరీబాబు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వైష్ణవి యూట్యూబర్ గా రీల్స్ చేస్తు మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది. భర్త హరీబాబు స్థానికంగా ఆస్పత్రిలో పనిచేసేవాడు. వీరి పెళ్లికి యువతి కుటుంబ సభ్యులు తొలుత అంగీకరించలేదు. ఆమె తప్ప ఎవర్ని పెళ్లి చేసుకొనని, విషం కూడా తాగడంతో యువతిని ఇచ్చిన 8 నెలల క్రితం పెళ్లి చేశారు. పెళ్లి తర్వాత.. అత్తారింటికి రానివ్వలేదు. దీంతో తల్లి గారింటి పక్కల ఒక ఇంట్లో కాపురం పెట్టారు. ఇటీవల ఒకసారి భర్తతో అత్త ఇంటికి వెళ్లే తన కూతురిపై కారం చల్లి హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.
భార్యభర్తలు తరచుగా గొడవలు పడేవారని చెప్పింది. తన కూతురు ఇప్పుడు 4 నెలల గర్భవిని అని ఆమెను అత్యంత దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హరీబాబు చంపాడని యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. నిన్న రాత్రి వీరి మధ్యగొడవలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో భార్యను అతికిరాతకంగా హత్య చేసి హరీబాబు పారిపోయాడు.
ఉదయం లేచేసరికి యువతి రక్తపుమడుగులో ఉంది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిందితుడికి ఉరిశిక్ష వేయాలని లేదంటే తామే హత్య చేస్తామని వైష్ణవి కుటుంబసభ్యుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
