English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Youtuber Vaishnavi Murder: జగిత్యాలలో ఘోరం.. యూట్యూబర్ వైష్ణవిని దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త.. ఏంజరిగిందంటే..?

Husband kills youtuber Vaishnavi in jagtial: ప్రెగ్నెంట్ అని చూడకుండా తన కూతుర్ని దారుణంగా ఆమె భర్త చంపాడని మృతురాలి తల్లి గుండెలవిసేలా రోదించింది.   జగిత్యాలలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది. అతడు దొరికితే తాము  చంపుతామని ఆవేశంతో ఊగిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:06 PM IST
  • జగిత్యాలలో అమానవీయం..
  • ప్రెగ్నెంట్ భార్యను చంపిన భర్త..

Trending Photos

Husband brutally stabbed to death his wife youtuber vaishnavi in Jagtial: ప్రతిరోజు భార్య భర్తల హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లనే కాదు.. ఇటీవల ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న వారు సైతం ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనలతో పెళ్లి అంటేనే కొంత మంది టెన్షన్ లు పడిపోతున్నారు. తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకుని 4 నెలల ప్రెగ్నెంట్ అని కూడా చూడకుండా భార్యను అత్యంత దారుణంగా భర్త హతమార్చాడు.ఈ ఘటనపై మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంటమౌతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

యూట్యూబర్ వైష్ణవిని, హరీబాబు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.  వైష్ణవి యూట్యూబర్ గా రీల్స్ చేస్తు మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది.  భర్త హరీబాబు స్థానికంగా  ఆస్పత్రిలో పనిచేసేవాడు. వీరి పెళ్లికి యువతి కుటుంబ సభ్యులు తొలుత అంగీకరించలేదు. ఆమె తప్ప ఎవర్ని పెళ్లి చేసుకొనని, విషం కూడా తాగడంతో యువతిని ఇచ్చిన 8 నెలల క్రితం పెళ్లి చేశారు. పెళ్లి తర్వాత.. అత్తారింటికి రానివ్వలేదు. దీంతో తల్లి గారింటి పక్కల ఒక ఇంట్లో కాపురం పెట్టారు.  ఇటీవల ఒకసారి భర్తతో అత్త ఇంటికి వెళ్లే తన కూతురిపై కారం చల్లి హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.

భార్యభర్తలు తరచుగా గొడవలు పడేవారని చెప్పింది. తన కూతురు ఇప్పుడు 4 నెలల గర్భవిని అని ఆమెను అత్యంత దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హరీబాబు చంపాడని యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. నిన్న రాత్రి వీరి మధ్యగొడవలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో భార్యను అతికిరాతకంగా హత్య చేసి హరీబాబు పారిపోయాడు.

ఉదయం లేచేసరికి యువతి రక్తపుమడుగులో ఉంది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిందితుడికి ఉరిశిక్ష వేయాలని లేదంటే తామే హత్య చేస్తామని వైష్ణవి కుటుంబసభ్యుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

JagtialYoutuber Vaishnavi murderJagtial crime newsHusband kills youtuberYoutuber Vaishnavi murder case

Trending News