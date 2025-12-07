English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad: గోవాకు వెళ్లి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో పాడుపనులు చేస్తున్నారా..?.. న్యూఇయర్ వేళ బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..

Hyderabad: గోవాకు వెళ్లి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో పాడుపనులు చేస్తున్నారా..?.. న్యూఇయర్ వేళ బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:24 PM IST
Hyderabad: గోవాకు వెళ్లి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో పాడుపనులు చేస్తున్నారా..?.. న్యూఇయర్ వేళ బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..

Hyderabad couple blackmailed by goa hotel staff: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల కాలంలో పెళ్లికాకుండానే పాడుపనులు చేస్తున్నారు. దీనిలో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అని ఏమాత్రం తేడాలేకుండా కొంత మంది బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్, మెట్రో, రైల్వేలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, సందులు , గొందులు ఇలా ప్రతిచోట కూడా తమ కామవాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. అసలు పాడుపనులకు ఏ మాత్రం సిగ్గుపడటంలేరని చెప్పుకొవచ్చు. వీరిని చూసి చుట్టుపక్కల వారు అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతున్నారు.

కొంత మంది యువతీ, యువకులు తరచుగా ఫ్రెండ్స్ అని గోవాలకు ట్రిప్ లు వేస్తుంటారు. తమ మనసుకు నచ్చిన వారితో రొమాన్స్ లకు దిగుతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. గోవాలకు వెళ్లిన ఒక జంటకు ఇటీవల షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

హైదరాబాద్ లోని ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక మహిళ, తన ప్రియుడితో కలిసి 2023లో గోవాకు వెళ్లింది.  అక్కడ ఒక హోటల్ లో రూమ్ తీసుకుని ఇద్దరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు. అయితే.. ఆతర్వాత హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. ఇటీవల ఆమెకు అక్కడి హోటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. సదరు మహిళ యువకుడితో రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను హోటల్ వ్యక్తి ఆమెకు పంపాడు. వెంటనే తనకు రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు.

డబ్బులు ఇస్తే వాటిని డిలీట్ చేస్తానని లేదంటే ఆన్ లైన్ లో పోస్ట్ చేస్తానని బెదిరించాడు. అంత డబ్బు తన వద్ద లేదని, తనకు ఆల్రేడీ మరో వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగిపోయిందని మహిళ వాపోయింది. తన కాపురం కూలిపోతుందని కూడా ఆమె వాపోయింది. కానీ అతను మాతరం విన్పించుకోలేదు.  ఇక చేసేదిలేక బాధితురాలు యశ్వంత్ అనే వ్యక్తిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడు యశ్వంత్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా న్యూఇయర్ వేళ చాలా మంది యువతీ, యువకులు గోవాకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. పాడు పనులు చేస్తే ఎప్పటికైన బైటకు వస్తుందని  ఇలాంటి వాటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGoa trip blackmailgoa trip tragedyYashwanth Hotel Staffextortion

