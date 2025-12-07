Hyderabad: గోవాకు వెళ్లి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో పాడుపనులు చేస్తున్నారా..?.. న్యూఇయర్ వేళ బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..

Hyderabad couple blackmailed by goa hotel staff: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల కాలంలో పెళ్లికాకుండానే పాడుపనులు చేస్తున్నారు. దీనిలో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అని ఏమాత్రం తేడాలేకుండా కొంత మంది బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్, మెట్రో, రైల్వేలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, సందులు , గొందులు ఇలా ప్రతిచోట కూడా తమ కామవాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. అసలు పాడుపనులకు ఏ మాత్రం సిగ్గుపడటంలేరని చెప్పుకొవచ్చు. వీరిని చూసి చుట్టుపక్కల వారు అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతున్నారు.
కొంత మంది యువతీ, యువకులు తరచుగా ఫ్రెండ్స్ అని గోవాలకు ట్రిప్ లు వేస్తుంటారు. తమ మనసుకు నచ్చిన వారితో రొమాన్స్ లకు దిగుతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. గోవాలకు వెళ్లిన ఒక జంటకు ఇటీవల షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
హైదరాబాద్ లోని ఎర్రగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక మహిళ, తన ప్రియుడితో కలిసి 2023లో గోవాకు వెళ్లింది. అక్కడ ఒక హోటల్ లో రూమ్ తీసుకుని ఇద్దరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు. అయితే.. ఆతర్వాత హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. ఇటీవల ఆమెకు అక్కడి హోటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. సదరు మహిళ యువకుడితో రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను హోటల్ వ్యక్తి ఆమెకు పంపాడు. వెంటనే తనకు రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు.
డబ్బులు ఇస్తే వాటిని డిలీట్ చేస్తానని లేదంటే ఆన్ లైన్ లో పోస్ట్ చేస్తానని బెదిరించాడు. అంత డబ్బు తన వద్ద లేదని, తనకు ఆల్రేడీ మరో వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగిపోయిందని మహిళ వాపోయింది. తన కాపురం కూలిపోతుందని కూడా ఆమె వాపోయింది. కానీ అతను మాతరం విన్పించుకోలేదు. ఇక చేసేదిలేక బాధితురాలు యశ్వంత్ అనే వ్యక్తిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడు యశ్వంత్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా న్యూఇయర్ వేళ చాలా మంది యువతీ, యువకులు గోవాకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. పాడు పనులు చేస్తే ఎప్పటికైన బైటకు వస్తుందని ఇలాంటి వాటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.
