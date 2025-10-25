CP Sajjanar: సీపీ సజ్జనార్ కే ఝలక్ ఇచ్చిన సైబర్ కేటుగాళ్లు.!. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Hyderabad cp sajjanar big alert on fake whatsapp dp controversy: ఇటీవల కాలంలో సైబర్ మోసగాళ్లు పేట్రేగిపోయారు. కొత్త కొత్తగా తమదైన స్టైల్ లలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఓటీపీలు, ఫెక్ లింక్ లతో మోసాలకు పాల్పడే సైబర్ మోసగాళ్లు తమ రూట్ ను మార్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏకంగా వీఐపీలు, అధికారులు నకిలీ డీపీలను పెట్టుకుని కొత్త కొత్త నంబర్ లతో మెస్సెజ్ లు, కాల్స్ చేస్తున్నారు.
కొంత మంది వాట్సాప్ మెస్సెజ్ లను పంపి, ఆతర్వాత డబ్బులు అడుగుతున్నారు. ఇది నిజమనుకున్న కొంత మంది అడ్డంగా మోసపోయి ఆతర్వాత లబో దిబో మంటున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీపీ సజ్జనార్ డీపీతో సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ తనదైన స్టైల్ లో రియాక్ట్ అయ్యారు.
ఇటీవల కొంత మంది వాట్సాప్ లో తన డీపీ పెట్టుకుని మెస్సెజ్ లు చేసినట్లు తనకు తెలిసిందని సజ్జనార్ అన్నారు. వీటిని అస్సలు పట్టించుకొవద్దన్నారు. ముఖం చూసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను మోసపోవద్దన్నారు.
వాట్సాప్ లో డీపీగా నా ఫోటోను పెట్టుకుని తెలిసిన వాళ్లకు సందేశాలు పంపిస్తున్నట్లు నా దృష్టికి వచ్చిందని, ఇవి నకిలీ ఖాతాలు. పూర్తిగా మోసపూరితమైనవని కొట్టిపారేశారు. ఇలాంటి సందేశాలకు స్పందించవద్దని ప్రజల్ని కోరారు. ఆ నంబర్లను వెంటనే బ్లాక్ చేసి రిపోర్ట్ చేయాలన్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్లకు మీ వ్యక్తిగత వివరాలను అసలే ఇవ్వొద్దని, డబ్బులు అడిగితే పంపించొద్దన్నారు. సైబర్ మోసగాళ్లకు మీ జాగ్రత్తే అడ్డుకట్టనే విషయం మరచిపోవద్దన్నారు.
నకిలీ వాట్సాప్ ఖాతాలు మీ దృష్టికి వస్తే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ 1930 కు కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. అలాగే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ http://cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
