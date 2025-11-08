CP Sajjanar: జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్స్.. సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆంక్షలు.. రేపు సాయంత్రం నుంచి..

Hyderabad cp Sajjanar key instructions to citizens: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈరోజు సాయంత్రంతో ప్రచారంకు తెరపడనుంది. అన్నిరాజకీయ పార్టీలు సైతం ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకొవడానికి అన్నిరకాలుగా తమదైన చాణక్యంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి తమకు పట్టం కట్టాలని కాళ్లకుబలపాలు కట్టుకుని తిరిగారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.
నవంబర్ 14న జూబ్లిహిల్స్ కు ఉపఎన్నిక జరగనుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రేపు అంటే.. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి పోలింగ్ జరగనున్న 11వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు, మరల ఓట్ల లెక్కింపు జరిగే 14 వ తేదీ ఉదయం 6 నుంచి 15 తేదీ సాయంత్రం 6 వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
ఈ వేళల్లో.. సదరు నియోజక వర్గం పరిధిలో.. మద్యం దుకాణాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లు, క్లబ్బులు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా.. పోలింగ్ కేంద్రాలకు 200 ల మీటర్ల పరిదిలో.. ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఒకే చోట గుమిగూడి ఉండకూడదని సూచించారు.
అదే విధంగా ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత.. టపాసులు పేల్చడం వంటివి చేయోద్దని ఆదేశించారు. ఈ ఆంక్షలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ సజ్జనార్ హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ పౌరులకు పలు సూచనలు చేశారు.
