  • CP Sajjanar: జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్స్.. సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆంక్షలు.. రేపు సాయంత్రం నుంచి..

CP Sajjanar on Jubilee hills bypolls: ముఖ్యంగా గుంపులుగా గూమి గూడ వద్దని నియోజక వర్గం పరిధిలో ఎన్నికలు, ఓట్లలెక్కింపు రోజుల్లో ఆంక్షలు పాటించాలని సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:13 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ పై సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు..
  • ప్రజలు రూల్స్ పాటించాలని సూచనలు..

Hyderabad cp Sajjanar key instructions to citizens: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల అంశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  ఈరోజు సాయంత్రంతో ప్రచారంకు తెరపడనుంది. అన్నిరాజకీయ పార్టీలు సైతం ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకొవడానికి అన్నిరకాలుగా తమదైన చాణక్యంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి తమకు పట్టం కట్టాలని కాళ్లకుబలపాలు కట్టుకుని తిరిగారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.

నవంబర్ 14న జూబ్లిహిల్స్ కు ఉపఎన్నిక జరగనుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రేపు అంటే.. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి  పోలింగ్ జరగనున్న 11వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు, మరల ఓట్ల లెక్కింపు  జరిగే 14 వ తేదీ ఉదయం 6 నుంచి 15 తేదీ సాయంత్రం 6 వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

ఈ వేళల్లో.. సదరు నియోజక వర్గం పరిధిలో.. మద్యం దుకాణాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లు, క్లబ్బులు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా..  పోలింగ్ కేంద్రాలకు 200 ల మీటర్ల పరిదిలో.. ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఒకే  చోట గుమిగూడి ఉండకూడదని సూచించారు.

Read more: CM Revanth Reddy: కిషన్ రెడ్డి, కేటీఆర్‌లు పెద్ద బ్యాడ్ బ్రదర్స్.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

అదే విధంగా ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత.. టపాసులు పేల్చడం వంటివి చేయోద్దని ఆదేశించారు. ఈ  ఆంక్షలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ సజ్జనార్ హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ పౌరులకు పలు సూచనలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CP SajjanarJubilee Hills BypollHyderabadJubilee Hills By ElectionsHyderabad Citizens

