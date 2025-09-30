CP Sajjanar: అమ్మాయిల్ని వేధిస్తే తాట తీస్తాం.!. సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్.. ఏమన్నారంటే..?

Hyderabad cp sajjanar mass press meet: హైదరాబాద్ సీపీ కమిషనర్ గా సజ్జనార్ ఈరోజు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ క్రమంలో సీపీతో.. అధికారులు బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అన్ని మతాలకు చెందిన వారు.. సీపీ సజ్జనార్ ను ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదించారు. ఈ నేపథ్యంలో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కు వెళ్లిన సజ్జనార్ కు .. సీవీ ఆనంద్ స్వాగతం పలికి, ఆలింగనం చేసుకుంది.
మొత్తంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత సీపీ సజ్జనార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా డ్రగ్స్ దందాపై ఉక్కుపాదం మోపుతామన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్ ల ప్రమోషన్లకు వీఐపీలు దూరంగా ఉండాలన్నారు.
డిజిటల్ అరెస్టులు, ఆన్ లైన్ మోసాలపై ప్రత్యేకంగా టాస్క్ ఫోర్స్ లను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. స్టాక్ మార్కెట్ లలో పెట్టుబడి అంటూ వస్తున్న మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. మార్కెట్ లలో ప్రస్తుతం కల్తీ పెద్ద సమస్యగా మారిందన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, ఆడపిల్లల జోలికి వెళ్తే తాట తీస్తామన్నారు.
ఇప్పటికే క్రిమినల్స్ కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అంతే కాకుండా రౌడీ షీట్ కూడా తెరుస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్గించే ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదిలేది లేదని సీపీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు.
