  • CP Sajjanar Video: తప్పుచేయకుంటే ఎందుకు పారిపోతున్నారు..?.. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్‌పై సజ్జనార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Sajjanar on Journalists arrest incident: తమకు సహకరించమని చెబితే ఫోన్ లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారని, రాత్రికి రాత్రే ఇతర దేశాలకు పారిపోతున్నారని సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్ గా మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా తప్పు చేయకుంటే ఎందుకు తమ ఎదుట హజరు కావట్లేదని, పారిపోయేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నించారన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 14, 2026, 05:42 PM IST
  • జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ పై సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన..
  • ఎందుకు పారిపోతున్నారని వ్యాఖ్యలు..

cp sajjanar serious comments on Journalists arrest case in Telangana:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ ఘటన సంచలనంగామారింది. ఇటీవల నల్గొండకు చెందిన ఒక సీనియర్ మంత్రి మరో ఐఏఎస్ అధికారిణిపై నిరాధర కథనాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. అంతేకాకుండా దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది.  నిన్న రాత్రి కొంత మంది జర్నలిస్టులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంపై జర్నలిస్టు సంఘాలు, అపోసిషన్ పార్టీలు తప్పు పడుతున్నాయి. రాత్రికి రాత్రే అరెస్ట్ లు ఎందుకంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలుగుప్పిస్తున్నాయి.

తాజాగా.. సీపీ సజ్జనార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ముగ్గురు జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేశామన్నారు. అదే విధంగా ఒక ప్రజా జీవితంలో ఎవరి గురించి నిరాధరమైన ఆరోపణలు చేయోద్దన్నారు. సమాజంలో వారికంటూ  గౌరవం ఉంటుందన్నారు. ప్రతి ఒక్కర్ని గౌరవించాలన్నారు. ఇదే క్రమంలో నిరాధర కథనాలపై సీరియస్ అయ్యారు.  కొంత మంది అరెస్ట్ లపై చాలా కాంట్రవర్సీలుగా మాట్లాడుతున్నారని, ఎమర్జెన్సీ పాలన అని కొందరు మాట్లాడుతున్నారన్నారు.

నిజంగా ఎమర్జెన్సీ పాలన ఉంటే మీరు అందరూ కూడా లోపల ఉండే వాళ్ళని సీపీ సజ్జనార్ అన్నారు. తప్పులు చేయకుంటే రాత్రికి రాత్రే దేశం విడిచివెళ్లిపొయేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నించారన్నారు. కొంత మంది పోలీసుల విచారణకు రమ్మంటే.. వస్తామని చెప్పి సెల్ ఫోన్ లుస్విచ్ ఆఫ్ లు చేసుకున్నారని అన్నారు.

Read more: Brs Ktr: మీ మొహబ్బత్ కీ దుకాన్ ఇదేనా..?.. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్‌లపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

ఇలాంటి క్రమంలో చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుందన్నారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ కు సహకరించకుంటే ఇలాంటి పరిణామాలు తప్పవని సీపీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. సిట్ అంటేనే ఎవరిపై అనుమానం ఉంటే వారిని విచారిస్తారన్నారు.  మరోవైపు జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ ఘటన  మాత్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగ వేళ  సంచలనంగా మారింది.
 

