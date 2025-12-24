English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CP Sajjanar: హద్దులు దాటితే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ ప్రజలకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

CP Sajjanar: హద్దులు దాటితే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ ప్రజలకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

CP Sajjanar key alerts on new year celebrations 2026:  నూతన సంవత్సర వేళ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని సీపీ సజ్జనార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని తెల్చి చెప్పారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:40 AM IST
  • న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ కీలక సూచనలు..
  • డ్రండ్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికితే కఠినచర్యలంటే వార్నింగ్..

CP Sajjanar: హద్దులు దాటితే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ ప్రజలకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

cp Sajjanar serious warning on new year 2026 celebrations: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలంతా న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు అందరు రెడీ అయిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా గడిచిన సంవత్సరానికి ముగింపు పలుకుతూ రాబోయే కొత్త సంవత్సరానికి ఆనందాలతో ఆహ్వనం పలుకుతారు. దీనిలో భాగంగా చాలా మంది తమ కుటుంబాలు, ఫ్రెండ్స్ లతో పార్టీలు చేసుకుంటారు.

ముఖ్యంగా కొంత మంది యువతీ, యువకులు మందు పార్టీలు కూడా చేసుకుంటారు. పబ్ లు, రెస్టారెంట్లలో న్యూ ఇయర్ వేళ ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్ లను కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నూతన సంవత్సర వేడుకలపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రజలు న్యూ ఇయర్ వేడుకలను నిబంధనలు పాటిస్తు జరుపుకొవాలని పిలుపునిచ్చారు.  ఈ క్రమంలో న్యూ ఇయర్ ఈవెంట్లలో నిర్వాహకులు గానీ, ప్రజలు గానీ హద్దులు దాటినా లేక నిబంధనలు అతిక్రమించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.  ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిర్వహించే వేడుకల్లో సౌండ్ సిస్టమ్‌లు, లౌడ్ స్పీకర్లు రాత్రి 10 గంటలకే పూర్తిగా నిలిపివేయాలని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

 శబ్ద కాలుష్యంపై ఫిర్యాదులు వస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.  ఈవెంట్ల మహిళల  పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. మొత్తంగా షీటీమ్స్ లను రంగంలోకి దింపుతామన్నారు. అదే విధంగా న్యూ ఇయర్ రాత్రి అంత నగర వ్యాప్తంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ను నిర్వహిస్తామన్నారు.

Read more: Liquor Lovers: మందు బాబులకు కిక్కో కిక్కు.. న్యూ ఇయర్ వేళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ఉబ్బితబ్బైపోతున్న లిక్కర్ లవర్స్..

అన్ని ప్రధాన రహదారులు, జంక్షన్ల వద్ద,సర్కిల్స్ లలో చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. మధ్యం సేవించి వాహనాలు నడిపితే మాత్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రజలంతా నియమాలు పాటిస్తు బాధ్యతాయుతంగా న్యూ ఇయర్ వేడుకల్ని జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadCP SajjanarNew Year 2026New year celebrationsDrunk and Drive

