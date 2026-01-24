English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Pollution: మాస్క్ ఉంటేనే బయటకు రండి.. డేంజర్ లో సికింద్రాబాద్..?

Danger Situation in Hyderabad: పొల్యూషన్ లో ఢిల్లితో పోటీ పడుతుంది హైదరాబాద్. వాతావరణ కాలుష్యం కారణంగా భాగ్యనగరం కాస్త అభాగ్య నగరం అవుతుంది. దీంతో డేంజర్ జోన్ లోకి చేరింది హైదరాబాద్. దీంతో జంట నగరాల్లోని వాసులు బయటకు వెళ్లాలంటే మాస్కులే శరణ్యం అనేలా తయారైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:40 AM IST

Hyderabad Pollution: మాస్క్ ఉంటేనే బయటకు రండి.. డేంజర్ లో సికింద్రాబాద్..?

Danger Situation in Hyderabad : హైదరాబాద్ డేంజర్ లో పడింది. పొల్యూషన్ తో ఆగమౌతుంది. HYDలో ఎయిర్ క్వాలిటీలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతున్నాయి. సాధారణంగా పొగమంచు, చెత్తాచెదారం, వాహనాల పొగతో కాలుష్యం పెరుగుతుంది. డబుల్ డిజిట్‌లో ఉండే ఎయిర్‌ క్వాలిటీ శనివారం సికింద్రాబాద్‌‌లో తెల్లవారుజామున 240కి చేరింది. 

శ్వాసకోశ వ్యాధులు, సైనసైటిస్ ఉన్నవారితో పాటు ప్రజలు వీలైనంత వరకు మాస్కులు ధరించడం మేలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. గత 15 రోజులతో పోలిస్తే గాలి నాణ్యత దారుణంగా ఉంది. భాగ్యనగరంలో గతేడాది జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు హైదరాబాద్ సరాసరిగా ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో హైదరాబాద్ లో గతేడాదిగా స్వచ్ఛమైన గాలి లేదని నివేదికలు చెబుతున్న మాట. 

గడిచిన ఐదేళ్లలో  డిసెంబరు నెల వాయు కాలుష్యం పరిశీలిస్తే లాస్ట్ ఇయర్  రికార్డు స్థాయిలో నమోదు అయింది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నివేదిక  ప్రకారం ఏక్యూఐ 50 లోపు ఉంటే స్వచ్ఛమైన గాలి. లాస్ట్ జనవరి నుంచి గడచిన 365 రోజుల్లో 203 రోజులు సాధారణ స్థాయిలో ఉండగా, 110 రోజులు పూర్‌ ఏక్యూఐ నమోదు కాగా.. 23 నుంచి 30 రోజులు అన్‌హెల్దీగా ఉందని నివేదికలో తేలింది. 

