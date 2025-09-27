English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: మూసీ ఉగ్రరూపం.. MGBS బస్టాండ్‌లోకి వరద, ముసారంబాగ్‌లో కొట్టుకుపోయిన బ్రిడ్జి సెంట్రింగ్‌..

Hyderabad Heavy Rains Videos: హైదరాబాదులో భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూసీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. వరద నీరు భారీగా ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్లోకి కూడా వచ్చి చేరడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ గేట్లు కూడా ఎత్తడంతో మూసీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాలు నీట మునగగా దిల్‌షుక్‌నగర్‌, అంబర్‌పేట మధ్య కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోయా మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిని సైతం మూసి వేశారు. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:16 AM IST

 Hyderabad Heavy Rains Videos: హైదరాబాద్‌ను ముంచేత్తుతున్న వర్షాలు మూసి ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధానంగా మూసారంబాగ్‌ ఉగ్రూపం మూసీ వరదలు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. నిర్మాణంలో ఉన్న హై లెవెల్ బ్రిడ్జి సెంట్రింగ్ పై ఇనుపరాడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. ఒకవైపు మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జికి ఆనుకొని ఉన్న కొత్త హై లెవెల్ నిర్మిస్తున్నారు. దాని నుంచి కూడా వరదనీరు ప్రవహిస్తోంది. సపోర్టింగ్ కి పెట్టిన సెంట్రింగ్ ఐరన్ రాడ్స్ కూడా కుప్పకూలిపోయాయి. బ్రిడ్జీను అనుకొని ఉన్న అంబేద్కర్ నగర్ ఇళ్లలోకి భారీగా వరద నీరు కూడా వచ్చి చేరింది.

మూసీ ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో పాతబస్తీ పురాణాపూల్‌లోని శ్మశాన వాటిక కూడా పూర్తిగా నీట మునిగింది. చారిత్రాత్మక పురాణపూల్‌ వద్ద చాకలిబండ శివుని విగ్రహం పూర్తిగా ముంగిపోయింది అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇక ప్రజలు ఎవరు మూసి పరివాహక ప్రాంతాల్లోకి రాకూడదని నిన్న పోలీసులు హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. పురాణాపూల్‌ ,జియాగూడ, 100 ఫీట్ రోడ్డు మొత్తం మునిగిపోవడంతో ఆ మార్గాలను పోలీసులు క్లోజ్ చేశారు. ఆ ప్రాంతంలో కారు చిక్కుకోక స్థానికులు కాపాడారు.

 

 

 ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్‌లోకి భారీ వరద నీరు..
 భారీ వర్షాల కారణంగా మూసి ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో వరద నీరు ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ లోకి వచ్చాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతం అంత పూర్తిగా నీట మునిగింది. పలువురు ప్రయాణికులు అక్కడ చిక్కుకున్నారని స్థానికులు చెప్తున్నారు. మూసీ వరద ఉధృతి తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో ఒక్కసారిగా భారీ నీళ్లు వచ్చి చేరాయి. ముందస్తు హెచ్చరిక కూడా లేకుండా గండిపేట ఎత్తడంతో అల్లకల్లోలాంగా మారిందని స్థానికులు వాపోయారు. అయితే జీహెచ్ఎంసీ, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, హైడ్రా సాయంతో ప్రయాణికులు బయటకు వచ్చారు. 

 

 

 ఇక నార్సింగి నుంచి మంచిరేవుల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపైకి భారీగా వరద నీరు రావడంతో అక్కడ పలువురు ఆటో ట్రాలీలో ఉన్నవాళ్లు చిక్కుకున్నారు. వెంటనే హైడ్రా ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు శుక్రవారం రాత్రి బాధితులను కాపాడి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఇక హైదరాబాదులో వర్షాల కారణంగా ఉస్మాన్ సాగర్ గేట్లు వెత్తివేయడంతో మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో వరదనీరు భారీగా చేరుతుంది. దీంతో అప్రమత్తమై లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారిని దాదాపు 1,000 మందికి పైగా తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.

 

 

 రామ మృత దేహం లభ్యం..
 ఇక అఫ్జల్ సాగర్ నాలాలో కొట్టుకుపోయిన రామ మృతదేహం శుక్రవారం రాత్రి లభ్యమయింది. ఈనెల 14వ తేదీ భారీ వర్షంలో హబీబ్ నగర్ లో అర్జున్, రామా ఇద్దరు కొట్టుకుపోయారు. దీంతో అర్జున్ మృతదేహం వలిగొండ లభ్యం అవ్వగా నిన్న రాత్రి నాగోల్ లోని మూసీలో మృతదేహం లభించింది. స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో డెడ్ బాడీని వెలికి తీసి అధికారులు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. 

 అత్యంత భారీ వర్షాలు..
 వాయుగుండం కారణంగా నేడు కూడా అత్యంత భారీ వర్షాలు నేడు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట్, యాదాద్రి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్‌ నగర్‌లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది. మిగతా ప్రాంతాల్లో భారీ వానలు పడే అవకాశం ఉంది.

Also Read: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. కాలేజీలకు దసరా సెలవులు పొడగింపు, ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు..!

Also Read: తెలంగాణను 'ఏరోస్పేస్ రాజధాని'గా చిత్తశుద్ధితో తీర్చిదిద్దుతాం

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad FloodsMusi river overflowMGBS bus stand floodHyderabad heavy rainsHyderabad rain videos

