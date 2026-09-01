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హైదరాబాద్ టు గ్లోబల్ హబ్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో అడుగుపెడుతున్న టాప్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీలు..!!

Hyderabad Global Knowledge Hub: హైదరాబాద్‌ను దేశంలోనే మొట్టమొదటి, అతిపెద్ద గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలకు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఆఫ్‌షోర్ క్యాంపస్‌ల ద్వారా ప్రధాన విద్యాసంస్థలను నగరానికి తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. నార్త్ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్, హార్వర్డ్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు ఏర్పాడుతున్నాయి. ఆక్స్‌ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, ఎంఐటి, ఎల్‌ఎస్‌ఇ, ఇతర సంస్థలతో కూడా చర్చలు జరిగాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:16 AM IST
హైదరాబాద్ టు గ్లోబల్ హబ్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో అడుగుపెడుతున్న టాప్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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