/హైదరాబాద్ టు గ్లోబల్ హబ్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో అడుగుపెడుతున్న టాప్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీలు..!!

Hyderabad Global Knowledge Hub: రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ ను దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇటీవలే యూకే, అమెరికా పర్యటనల్లో సాధించిన పురోగతిపై ఉన్నతస్ధాయికమిటీ సోమవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నివేదికను సమర్పించింది. ఈ పర్యటనల ఫలితంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలతో కీలక ఒప్పందాలు కుదర్చుకున్నట్లు కమిటీ వెల్లడించింది. అమెరికాకు చెందిన నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ, లండన్ లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ భారత్ లో తమ తొలి ఆఫ్ షోర్ క్యాంపస్ లను హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకరం తెలిపాయి. ముఖ్యంగా నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సీటీ తన క్యాంపస్ ను భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను కూడా పరిశీలిస్తోంది. ప్రభుత్వ కార్పొరేట్ అధికారు కోసం ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్ డీలో స్వల్పకాలిక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులను ప్రారంభించేందుకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా అంగీకరించినట్లు కమిటీ తెలిపింది. ఈ కోర్సులు వచ్చే నవంబర్ నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు నేత్రుత్వంలోని ప్రతినిధి బ్రుందం ఆగస్టు 19 నుంచి 29వ తేదీ వరకు లండన్, అమెరికాలో పర్యటించి లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, ఆక్స్ ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జి, ఎంఐటీ వంటి దిగ్గజ సంస్థలో చర్చలు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చర్చల ఫలితంగా ఆయా సంస్థల ప్రతినిధఉల బ్రందాలు త్వరలోనే హైదరాబాద్ లో పర్యటించి ఇక్కడి వసతులను పరిశీలించనున్నాయి. ఐటీ, ఫార్మా రంగాల్లో ఇప్పటికే ప్రత్యేక ముద్ర వేసిన హైదరాబాద్ ను అంతర్జాతీయ విద్యా, నైపుణ్య కేంద్రంగా మార్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
2047 నాటికి తెలంగాణను 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా.. 2034 నాటికి 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలతో ఒప్పందాలు, అవగాహన ఒప్పందాలు లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ విజయవంతంగా కుదరడంతో పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించిందన్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణలోని 4 కోట్ల మంది ప్రజలతో పంచుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది. తెలంగాణ యువత, పిల్లలతో పాటు యావత్ దేశానికి ఉత్తమ విద్యావకాశాలు కల్పించేందుకు నేను ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్కు నాయకత్వం వహిస్తాను అని సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్కు రానున్న ప్రపంచ స్థాయి విద్యాసంస్థలు తెలంగాణ యువత, పిల్లలతో పాటు దేశానికి కూడా కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ విద్యాసంస్థలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీపడగల నిపుణులుగా ఎదగడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలని, తెలంగాణ రైజింగ్ లక్ష్య సాధనలో భాగస్వాములు కావాలని సీఎం రేవంత్ యువతకు పిలుపునిచ్చారు.
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