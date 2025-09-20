English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. కొట్టుపోయిన బైకులు.. అంతా అస్తవస్త్యం..

Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్‌లో రాత్రి వర్షం దంచికొట్టింది. గంటకుపైగా భీకరమైన వర్షంతో నగరం అస్తవ్యస్తమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై పార్క్ చేసిన బైకులు.. వరద నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో వాహనదారులు లబోదిబోమంటున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. కొట్టుపోయిన బైకులు.. అంతా అస్తవస్త్యం..

Hyderabad Rain Alert: భాగ్యనగరంలో కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి. అంతేకాదు భారీగా కురిసిన వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో పార్క చేసిన వాహనాలు వాన ఉదృతికి కొట్టుకుపోయాయి. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, బి.ఎన్.రెడ్డి నగర్, నాగోల్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురవడంతో రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. సాయి నగర్‌లోని కాలనీ రోడ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో పార్కింగ్ చేసిన బైకులు నీటిలో కొట్టుకుపోవడంతో గుండెలు బాదుకున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూటపెట్టుకొని కొనుకున్న వాహనాలు కొట్టుకోవడంలో కన్నీరుమున్నీరు అయ్యారు. ఇక మన్సురాబాద్‌లో వీకర్ సెక్షన్ కాలనీలో రాత్రి కురిసిన వర్షానికి ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో రాత్రంతా జాగారం చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరిన్ని వర్షాలు పొంచి ఉన్నాయి. ఈ నెల కూడా వర్షార్పణమే అంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు. ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన వాతావరణాన్ని చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు వాతావరణ నిపుణులు.  బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం.. దాదాపు అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావం మన తెలుగు రాష్ట్రాలపై భారీగా ఉండనుంది.  మయన్మార్ లోని యాంగోన్ దగ్గర తీరం పక్కన ఉంది. ఇది బలంగా ఉండటం వల్ల.. భూమధ్య రేఖ నుంచి గాలులన్నీ దీని దగ్గరకే పరుగులు పెడుతున్నాయి. అందువల్ల దీని ప్రభావం ఏపీ, తెలంగాణపై బాగా చాలా వరకు ఉంటుంది. 

తెలంగాణలో ఈ రోజు  ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండ తీవ్రంగా ఉండనుంది. సాయంత్రం 4 తర్వాత వాతావరణం మారిపోనుంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో మేఘాలు వచ్చి.. వానను కురిపిస్తాయి. హైదరాబాద్ సహా.. పశ్చిమ, మధ్య తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కంటిన్యూ అవుతాయి. ఇవి అంతకంతకూ పెరిగి.. రాత్రి 9 తర్వాత తెలంగాణ అంతటా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

ఇక ఏపీలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ అంతటా తీవ్రమైన ఎండలు ఉంటాయి. సాయంత్రం 4 తర్వాత ఉత్తరాంధ్రలో తేలికపాటి వాన మొదలై.. క్రమంగా పెరుగుతుంది. సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ఉత్తరాంధ్రలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం, కోస్తాంధ్రలో మోస్తరు వర్షం మొదలవుతుంది. ఇది రాత్రి 3 గంటల వరకూ ఉంటుంది. రాయలసీమలో సాయంత్రం తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడతాయి. మేఘాలు మాత్రం రాయలసీమ అంతటా ఉంటాయని తెలిపింది. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad Rainstelangana rainsToday Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alert

Trending News