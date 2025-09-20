Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. కొట్టుపోయిన బైకులు.. అంతా అస్తవస్త్యం..

Hyderabad Rain Alert: భాగ్యనగరంలో కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి. అంతేకాదు భారీగా కురిసిన వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో పార్క చేసిన వాహనాలు వాన ఉదృతికి కొట్టుకుపోయాయి. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, బి.ఎన్.రెడ్డి నగర్, నాగోల్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురవడంతో రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. సాయి నగర్లోని కాలనీ రోడ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో పార్కింగ్ చేసిన బైకులు నీటిలో కొట్టుకుపోవడంతో గుండెలు బాదుకున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కూటపెట్టుకొని కొనుకున్న వాహనాలు కొట్టుకోవడంలో కన్నీరుమున్నీరు అయ్యారు. ఇక మన్సురాబాద్లో వీకర్ సెక్షన్ కాలనీలో రాత్రి కురిసిన వర్షానికి ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో రాత్రంతా జాగారం చేశారు.
మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరిన్ని వర్షాలు పొంచి ఉన్నాయి. ఈ నెల కూడా వర్షార్పణమే అంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు. ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన వాతావరణాన్ని చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు వాతావరణ నిపుణులు. బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం.. దాదాపు అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావం మన తెలుగు రాష్ట్రాలపై భారీగా ఉండనుంది. మయన్మార్ లోని యాంగోన్ దగ్గర తీరం పక్కన ఉంది. ఇది బలంగా ఉండటం వల్ల.. భూమధ్య రేఖ నుంచి గాలులన్నీ దీని దగ్గరకే పరుగులు పెడుతున్నాయి. అందువల్ల దీని ప్రభావం ఏపీ, తెలంగాణపై బాగా చాలా వరకు ఉంటుంది.
తెలంగాణలో ఈ రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండ తీవ్రంగా ఉండనుంది. సాయంత్రం 4 తర్వాత వాతావరణం మారిపోనుంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో మేఘాలు వచ్చి.. వానను కురిపిస్తాయి. హైదరాబాద్ సహా.. పశ్చిమ, మధ్య తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కంటిన్యూ అవుతాయి. ఇవి అంతకంతకూ పెరిగి.. రాత్రి 9 తర్వాత తెలంగాణ అంతటా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇక ఏపీలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ అంతటా తీవ్రమైన ఎండలు ఉంటాయి. సాయంత్రం 4 తర్వాత ఉత్తరాంధ్రలో తేలికపాటి వాన మొదలై.. క్రమంగా పెరుగుతుంది. సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ఉత్తరాంధ్రలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం, కోస్తాంధ్రలో మోస్తరు వర్షం మొదలవుతుంది. ఇది రాత్రి 3 గంటల వరకూ ఉంటుంది. రాయలసీమలో సాయంత్రం తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడతాయి. మేఘాలు మాత్రం రాయలసీమ అంతటా ఉంటాయని తెలిపింది.
