Hyderabad Rains: భాగ్యనగరంలో కుమ్మేసిన కుండపోత.. మరికొన్ని గంటల్లో మళ్లీ వర్షాలు.. హై అలర్ట్ జారీ ..

Hyderabad Rains: ఉదయం మబ్బులతో కూడిన ఎండ వుంటుందని అది మధ్యాహ్నం నుంచి మారిపోతుందని ఇక సాయంత్రం అవుతున్న కొద్దీ వాన మొదలవుతుందని తెలిపింది. ఇక రాత్రి పూట మళ్ళీ వాన దంచికొట్టే అవకాశం వుందని హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
కాగా నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ ను వాన కుమ్మేసింది. రాత్రి ఎనిమిదిన్నర నుంచి సుమారు రెండు గంటల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో నగరం అతలాకుతలమైంది. దీంతో జనసంచారం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లన్ని చెరువులను తలపించాయి.
కావడంతో ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపిస్తు న్నాయి. హైదరాబాద్ సెంట్రల్, దిల్సుఖ్నగర్ ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా వర్షం కురిసినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక నాంపల్లి బేగంబజార్లో అత్యధికంగా 124.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది. ఇక నిన్న సాయంత్రం విజయవాడ, వరంగల్ జాతీయ రహదారులు ట్రాఫిక్ స్తంభించి పోయాయి. కిలోమీటర్ల కొద్దీ వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. కిలో మీటరు దూరం ప్రయాణం చేయడానికి దాదాపు 1 గంట సేపు పట్టింది. దీంతో రాఖీ కట్టడానికి బయలు దేరిన సోదరులు, సోదరీమణులు వర్షానికి ఎటు కాకుండా రోడ్డుపై ఇరుక్కుపోయారు. పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు.
