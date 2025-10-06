Hyderabad Land Sale: భూముల రికార్డు బద్దలు.. హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గంలో ఎకరం @ 177 కోట్లు

Hyderabad Lands Auction: ఒకనాడు వలస జీవులు.. కరువు నేల అని తులనాడిన తెలంగాణ ఇప్పుడు మాగాణిగా మారింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో పది, 20 ఎకరాలు అమ్మితే ఇక్కడ ఎకరం భూమి దొరకడం లేదు. అంతలా తెలంగాణ ముఖ్యంగా.. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ పెరిగింది. భూముల వేలంలో తెలంగాణ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద డీల్ పలికింది. ప్రభుత్వం చేపట్టిన మెగా వేలంలో ఒక్క ఎకరా దాదాపు 200 కోట్లకు చేరువగా పలికింది. గత రికార్డులను మరోసారి తిరగరాసింది.
హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతంలో భూములు బంగారాన్ని మించిపోయింది. రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీలో ప్రభుత్వం తన భూముల వేలం చేపట్టగా ఊహించని ధర లభించింది. రాయదుర్గంలో ఒక్క ఎకరం ధర రూ.177 కోట్లు పలికింది. టీజీఐఐసీ చేపట్టిన వేలంలో అత్యంత భారీ ధరకు భూమి అమ్ముడుపోయింది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నిర్ణీత ధరకు రెట్టింపు ధర లభించడంతోపాటు హాట్ కేకుల్లా భూములు అమ్ముడుపోయాయి.
హైటెక్ సిటీ సమీపంలోని రాయదుర్గంలో ఉన్న 18 ఎకరాల భూమిని తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (టీజీఐఐసీ) వేలం వేసింది. రూ.177 కోట్లకు ఎకరం చొప్పున 7.67 ఎకరాల భూమిని ఎంఎస్ఎన్ రియాల్టీ వేలంలో దక్కించుకుంది. రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీలో ఎకరం ధర రూ.177 కోట్లు పలికి రికార్డు నెలకొల్పింది. ఒక్క ఎకరానికి రూ.177 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.1,357 కోట్లకు చేజిక్కించుకుంది. మరో 11 ఎకరాలకు వేలం జరుగుతోంది.
రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీ (సర్వే నంబర్ 83/1)లోని మొత్తం 18.67 ఎకరాల్లో భాగంగా ఉన్న 7.67 ఎకరాలను ప్రభుత్వం టీఎస్ఐఐసీ ద్వారా వేలం వేసింది. ఐటీ కారిడార్లో ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీజీఐఐసీ ఈ వేలం కోసం ఎకరాకు రూ.101 కోట్లుగా ప్రారంభ ధరను నిర్ణయించింది. ఈ వేలంలో ఎంఎస్ఎన్, హెటెరో, మేఘా, బ్రిగేడ్ గ్రూప్, సత్వ, ప్రెస్టీజ్ వంటి ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజ సంస్థలు హోరాహోరీగా పోటీ పడ్డాయి. ఈ వేలంలో ఎంఎస్ఎన్ రియాల్టీ ఒక్క ఎకరా భూమిని రూ.177 కోట్లకు దక్కించుకుని రికార్డు సృష్టించింది.
