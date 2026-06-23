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మెట్రోపై చ‌ర్చ‌లు సక్సెస్.. ఫేజ్-II విస్త‌ర‌ణ‌కు క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా SBICAP

Hyderabad Metro Phase 2 Expansion: హైదరాబాద్ మెట్రోపై చర్చలు సక్సెస్ అయ్యాయి. ఫేజ్-II విస్త‌ర‌ణ‌కు క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా SBICAP ను ఎంపిక చేశారు. క‌న్స‌ల్టెంట్ నివేదిక ఆధారంగా భ‌విష్య‌త్ కార్యాచ‌ర‌ణ‌ ఉండనుంది. స‌మ‌న్వ‌య స‌భ్యులుగా కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ అధికారి, రాష్ట్ర ఎంఏయూడీ స్పెష‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ వ్యవహరించనున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 23, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:01 PM IST
మెట్రోపై చ‌ర్చ‌లు సక్సెస్.. ఫేజ్-II విస్త‌ర‌ణ‌కు క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా SBICAP
Image Credit: CM Revanth Reddy (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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