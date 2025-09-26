English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ బాధ్యతల నుంచి ఎల్ అండ్ టీ ఔట్..!

Hyderabad Metro: హైదరాబాద్  మెట్రో రైల్ బాధ్యతల నుంచి ఎల్ అండ్ టీ పక్కకు తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే మూడు కారిడార్లలో రెండు కారిడార్లు భారీగా రన్ అవుతున్నాయి. అందులో జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ రూట్లో కాస్త తక్కువ ఆక్యుపెన్షీ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలతో  కిక్కిరిసిపోతున్న మెట్రో రైలుకు ఇంకా నష్టాలు వెంటాడుతున్నాయట. దీంతో ఆ బాధ్యతల నుంచి పక్కకు తప్పుకోబోతున్నట్టు చెబుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 11:27 AM IST

Trending Photos

500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
6
Vivo T4 5G Price
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ బాధ్యతల నుంచి ఎల్ అండ్ టీ ఔట్..!

Hyderabad Metro:హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ మొదటి దశ నిర్వహణ బాధ్యతల నుంచి నిర్మాణ సంస్థ ఎల్ అండ్ టీ తప్పుకోబోతోంది. ఇక నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్‌ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్టు రాబోతోంది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, ఎల్‌ అండ్‌ టీ సీఎండీ మధ్య అంగీకారం కుదిరింది. దీంతో హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసినట్లైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎల్ అండ్ టీ గ్రూప్ CMD S.N. సుబ్రహ్మణ్యన్ తోపాటు, సంస్థ అధికారులు  సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఎల్ అండ్ టీ ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఎల్‌అండ్‌టీకి ఉన్న రూ. 13వేల కోట్ల అప్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకోవర్‌ చేసేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. దీంతో పాటు, ఎల్‌అండ్‌టీకి రూ. 2,100 కోట్లు నగదు చెల్లించేందుకు కూడా రేవంత్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 

దీంతో హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ నిర్మాణం వేగవంతమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి భారత ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందేలా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు జరిగిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌ మెట్రో 69 కిలోమీటర్ల మొదటి దశని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో రూ. 22 వేల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించారు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad metroL&T out of metro rail responsibilitis L&TBig Shock to Hyderabad PeopleHyderabad Metro Rail Record0

Trending News