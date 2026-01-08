English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Road Accident: ఘోర విషాదం.. మోకిలాలో చెట్టును ఢీకొన్న స్పోర్ట్స్‌ కార్‌, నలుగురు విద్యార్థులు దుర్మరణం..!

Road Accident: ఘోర విషాదం.. మోకిలాలో చెట్టును ఢీకొన్న స్పోర్ట్స్‌ కార్‌, నలుగురు విద్యార్థులు దుర్మరణం..!

Mokila Road Accident: హైదరాబాద్‌లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈరోజు ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ శివారు మోకిలా పరిధిలోని మీర్జాగూడలో ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ చెట్టును ఢీకొట్టడంతో అందులో ఉన్న విద్యార్థులు నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరొకరు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:55 AM IST

Road Accident: ఘోర విషాదం.. మోకిలాలో చెట్టును ఢీకొన్న స్పోర్ట్స్‌ కార్‌, నలుగురు విద్యార్థులు దుర్మరణం..!

Mokila Road Accident: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోజు రోజుకి రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా ఒక స్పోర్ట్స్ కారు చెట్టును ఢీకొట్టడంతో అందులో ఉన్న నలుగురు విద్యార్థులు దుర్మరణం చెందారు. హైదరాబాద్ శివారు మోకిలా పరిధిలోని మీర్జాగూడ వద్ద ఈరోజు ఉదయం ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా.. మరొకరు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఇక మృతులు సూర్యతేజ, సుమిత్, శ్రీ నిఖిల్, రోహిత్‌గా గుర్తించారు. వీరంతా ఒకే కాలేజీలో చదువుతున్నట్లు సమాచారం. స్పోర్ట్స్ కారులో మోకిలా నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.

యాక్సిడెంట్‌ గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించే పనులు చేపట్టారు. మోకిలా పోలీసుల వివరాల ప్రకారం శంకర్ పల్లిలోని దొంతనపల్లి ఐసీఎఫ్ఏ కళాశాలకు చెందిన బీబీఏ మూడో సంవత్సరం విద్యార్థులు. అందరూ 20 ఏళ్లలోపే ఉన్నారు. వీరు హైదరాబాద్ కారులో వస్తుండగా అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొట్టింది. ఇక విద్యార్థిని నక్షత్ర (20) తీవ్రంగా గాయపడింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని ఇక దర్యాప్తు చేపట్టారు.

అయితే పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఈరోజు జరిగిన మోకిలా ఐసిఎఫ్ఏ కాలేజీ బీబీఏ విద్యార్థుల ప్రమాదం వీరంతా బర్త్డే పార్టీకి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా జరిగింది. సూర్య తేజ, సుమీత్‌, శ్రీ నిఖిల్, నక్షత్ర కోకాపేటలోని బర్త్డే వేడుకలకు వెళ్లారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి రోహిత్ ఎంజిఐటి విద్యార్థిని డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చి ఉండవచ్చని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో నక్షత్ర తీవ్రంగా గాయపడగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఇటీవల జరుగుతున్న శివారు ప్రమాదాలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇక రాత్రి సమయంలో పొగ మంచు కూడా పేరుకుపోవడంతో ప్రమాదాల సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది. అంతేకాదు ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు ప్రమాదాల గురించిన వార్తలు కూడా వింటూనే ఉన్నాం. రాత్రి సమయంలో ప్రయాణాలు చేసేవారు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

