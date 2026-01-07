English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  IBomma Ravi: ఐబొమ్మరవికి మరో బిగ్ షాక్.. నాంపల్లి కోర్టు కీలక ఆదేశాలు..

IBomma Ravi: ఐబొమ్మరవికి మరో బిగ్ షాక్.. నాంపల్లి కోర్టు కీలక ఆదేశాలు..

Nampally court big shock to i bomma ravi: నాంపల్లి కోర్టులో ఐబొమ్మ రవి తరపున లాయర్లు దాఖలు చేసిన బెయిల్ పై వాదనలు జరిగాయి.ఈ క్రమంలో నాంపల్లి కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:40 PM IST
  • ఇమ్మడి రవికి అనుకొని షాక్..
  • విదేశాలకు పారిపోవచ్చని వాదనలు ..

IBomma Ravi: ఐబొమ్మరవికి మరో బిగ్ షాక్.. నాంపల్లి కోర్టు కీలక ఆదేశాలు..

Nampally court dismissed I bomma immadi ravi bail petitions: ఐబొమ్మ పైరసీ వెబ్ సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి నాంపల్లి కోర్టులో ఊహించని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. పైరసీ ఆరోపణలపై ఇప్పటికే ఐబొమ్మ రవిపై పోలీసులు ఐదుకేసులు దాఖలుచేశారు. అవన్ని కూడా విచారణ దశలో ఉన్నాయి. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఐబొమ్మ రవి తనకు బెయిల్ దాఖలు చేయాలని నాంపల్లి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు.

దీనిపై విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసం ఇమ్మడి రవి బెయిల్ పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది. రవికి విదేశాల్లో పౌరసత్వం ఉన్నందున ఒక వేళ బెయిల్ ఇస్తే ఆయన దేశం దాటవచ్చని పోలీసులు తరపు లాయర్లు తమ వాదనలు విన్పించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసుల లాయర్లతో ఏకీభవించిన ధర్మాసనం ఇమ్మడి రవి బెయిల్ పిటిషన్లను కోట్టివేస్తు తీర్పునిచ్చింది. 

  మరో వైపు పోలీసుల విచారణలో..  ఇమ్మడి రవికి చెందిన ఏడు బ్యాంక్ ఖాతాలను పోలీసులు గుర్తించారు. వాటిలో  మొత్తంగా రూ.13.40 కోట్ల నగదు ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. బెట్టింగ్ యాడ్‌ల ద్వారా రూ.1.78 కోట్లు కూడబెట్టినట్లు కనుగొన్నారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. కాంగ్రెస్‌లోకి కవిత..?.. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

ఐబొమ్మ రవి పన్ను ఎగవేత కోసం  తన సోదరి చంద్రికకు రూ. 90 లక్షల నగదు పంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు కీలక దశలో ఉన్న నేపథ్యంలో రవికి బెయిల్ ఇవ్వడంపై పోలీసులు తరపు లాయర్లు కోర్టులో తమ వాదనలు బలంగా విన్పించడంతో కోర్టు బెయిల్ పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

iBOMMA RaviHyderabadIbomma ravi caseImmadi ravi caseNampally court

