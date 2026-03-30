English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Serial Killer: ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధులే టార్గెట్.. ఫిలింనగర్‌లో సీరియల్ కిల్లర్‌ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:28 PM IST

Trending Photos

Serial Killer Arrest In Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని ఫిలింనగర్‌లో సీరియల్ కిల్లర్ అరెస్ట్ అయ్యాడు. చెవి కమ్మల కోసం వృద్ధులను హత్య చేసిన డ్రైవర్ వాసుని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 11 యాదమ్మ అనే వృద్ధురాలు మిస్సింగ్ అయ్యింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాఫ్తు చేపట్టారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ కేసులో అనుమానస్పదంగా ఉన్న డ్రైవర్ వాసును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమదైన స్టైల్‌లో విచారించగా సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విచారణలో నిందితుడు వాసు షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించాడు. వృద్ధురాలిని నమ్మబలికి కారులో తీసుకెళ్లి నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో హత్య చేశానని తెలిపాడు. 

చెవి కమ్మల కోసమే వృద్ధురాలు యాదమ్మను హత్య చేసినట్టు నిందితుడు వాసు ఒప్పుకున్నాడు. పోలీసుల విచారణలో జూబ్లీహిల్స్‌లో మరో వృద్ధురాలి హత్య ఘటన కూడా బయటపడింది. ఆమెను కూడ చెవి కమ్మల కోసమే మర్డర్ చేసినట్లు డ్రైవర్ వాసు అంగీకరించాడు. నిందితుడు వాసు ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధులను టార్గెట్‌ చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. 

హత్యలు చేసిన తర్వాత నిందితుడు చెవి కమ్మలను దోచుకొని పారిపోతున్నాడు. ఫిలింనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వృద్ధురాలి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. నిందితుడు వాసుని కఠినంగా శిక్షంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక మరిన్ని కేసుల్లోనూ నిందితుడు వాసు పాత్రపై పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Serial Killer ArrestFilm Nagar Serial KillerHyderabadFilm Nagar Serial Killer ArrestEar Rings

Trending News