  Hyderabad Police: అక్రమంగా హైదరాబాద్‌లో ఉంటూ డ్రగ్స్ దందా.. నైజీరియన్ పెడ్లర్‌ను పోలీసులు ఏంచేశారంటే..?

Hyderabad police deports Nigerian: వీసా, పాస్ పోర్ట్ అయిన కూడా హైదరాబాద్ లోనే ఉంటూ అక్రమంగా డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్న నైజీరియన్ పోలీసులు గుర్తించారు.ఈ క్రమంలో పోలీసులు కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:21 PM IST
  • నైజీరియన్ డ్రగ్స్ పెడ్లర్ ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు..
  • మరోసారి తనిఖీలు..

Hyderabad police deports Nigerian for smuggling drug peddling: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సీపీగా సజ్జనార్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బాధ్యతలు తీసుకొగానే తనదైన మార్కు చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఐబొమ్మకు ధమ్కీ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు, ఆన్ లైన్ ల మోసాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ విషయంలో కూడా ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు. గీత దాటితే  చర్యలు కఠినంగా ఉంటాయని తెల్చి చెప్పారు.

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో పోలీసులు మరోసారి రౌడీషీటర్లకు, క్రిమినల్స్ లకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా.. హైదరాబాద్ లో అక్రమంగా ఉంటూ వీసా, పాస్ పోర్ట్ గడువు అయిపోయిన కూడా ఉంటున్న నైజీరియన్ ను పోలీసులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా అతను డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక సంవత్సరం క్రితం, సోలమన్ హైదరాబాద్‌కు వచ్చి రాజేంద్రనగర్‌లోని అత్తాపూర్‌లో ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఉంటున్నాడు. పూణే, ముంబై నుండి గంజాయిని సేకరించడం ప్రారంభించాడు. అతను దానిని కస్టమర్లకు అమ్ముతూ, ఆ డబ్బును తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నాడు.

Read more: Bc Reservation: స్థానిక ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ముందున్న రెండు ఆప్షన్‌లు ఏంటంటే..?

ఇతనిపై హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వింగ్ (HNEW) ప్రత్యేకంగా రంగంలోకి దిగాయి. విచారణలో, అతని వీసా 2016లో గడువు ముగిసినట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో.. హైదరాబాద్‌లోని ఫారినర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ (FRRO)కి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో.. పత్రాలను ఏర్పాటు చేసి, పోలీసుల సహాయంతో సోలమన్‌ను అతని దేశానికి పంపించివేశారు.

 

HyderabadHyderabad PoliceNigerian deportedCP SajjanarDrug peddling in Hyderabad

