  Actress Madhavi Latha: చిక్కుల్లో నటి మాధవీలత.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు..

Actress Madhavi Latha: చిక్కుల్లో నటి మాధవీలత.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు..

Hyderabad police filed case on Actress madhavi latha: మాధవీ లతతో పాటు పలువురు యూట్యూబర్ లపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తమ ఎదుట విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:25 PM IST
  • సాయిబాాబాపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు..
  • సరూర్ నగర్ పీఎస్ లో కేసు నమోదు..

Actress Madhavi Latha: చిక్కుల్లో నటి మాధవీలత.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు..

Hyderabad police filed case against Actress madhavi latha: నటి మాధవీలత ఇటీవల తరచుగా కాంట్రవర్సీలలో ఉంటున్నారు. గతంలో ఏడాది క్రితం అచ్చం ఇలానే న్యూ ఇయర్ వేళ తాడిపత్రిలో మహిళలు రాత్రిపూట న్యూ ఇయర్ సంబరాల్లో మహిళలు పాల్గొనడంపై మాట్లాడారు. రాత్రిపూట ఏదైన జరిగితే ఎవరు బాధ్యులని అన్నారు. ఈవెంట్లకు రాత్రిపూట వెళ్లడం అవసరమా..?. అంటూ మాట్లాడారు .దీనిపై జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి నటి మాధవీలత మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. దీనిపై తాడిపత్రిలో మాధవీలతపై మహిళలు కేసు నమోదుచేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. మరోవైపు మాధవీలత మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు.

ఇటీవల మహా రాష్ట్రలో ప్రసిద్దమైన ఆలయమైన షిర్డీసాయిపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సాయి బాబా ఒక ముస్లిం ఫకీరు అని, ఆయనను ముస్లింవారు కొలవరని అన్నారు.  అంతే కాకుండా..మన హిందువులే సిగ్గులేకుండా సాయిబాబాను పూజిస్తున్నారని  మండిపడ్డారు.

అంతేకాకుండా.. వీరికి అసలు బుద్దిలేదని ఎందుకు  పూజిస్తారో వారికి తెలియదని అన్నారు. చాలా మంది తమ జీవితాల్లో సాయిబాబా వల్ల ఏదో అద్బుతం జరిగిందని అంటారని, అది అవాస్తవమని మీ టైమ్ బాగుండి మంచి జరిగిందని మాధవీలత మాట్లాడారు. దీనిపై ప్రస్తుతం వివాదం రాజుకుంది.

నటి మాధవీలతపై కొంత మంది సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. మాధవీలతతో పాటు, మరికొంత మందిపై కూడా కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.  ఈ వివాదంపై రేపు తమ ఎదుట విచారణకు హజరు కావాలని మాధవీలతతో పాటు మరో 14 మంది యూట్యూబర్ లపై పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. 

 

