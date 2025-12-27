English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pushpa 2 stampede: అల్లు అర్జున్‌కు బిగ్ షాక్.. పుష్ప2 తొక్కిసలాట ఘటనపై చార్జీ షీట్ దాఖలు..

Pushpa 2 stampede: అల్లు అర్జున్‌కు బిగ్ షాక్.. పుష్ప2 తొక్కిసలాట ఘటనపై చార్జీ షీట్ దాఖలు..

Police filed charge sheet on pushpa 2 stampede incident: పుష్ప2 మూవీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై పోలీసులు చార్జీషీట్ ను దాఖలు చేశారు.ఈ ఘటనలో అల్లు అర్జున్ ను పోలీసులు ఏ 11 గా చేర్చారు. మొత్తంగా  23 మంది  పేర్లను దీనిలో చేర్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 03:02 PM IST
Hyderabad police filed charge sheet on allu arjun pushpa 2 stampede: న్యూ ఇయర్ వేళ అల్లు అర్జున్ కు బిగ్ షాక్ ఎదురైంది. 2024 డిసెంబర్ నెలలో పుష్ప 2 సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా సంధ్య ధియేటర్ దగ్గర తొక్కిసలాట జరిగిన విషయం తెలిసిందే. జనాలు పుష్ప2 ప్రీమియర్ షోను చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చారు. దీనిలో దిల్ సుఖ్ నగర్ కు చెందిన రేవతి అనే మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ్ ఇంకా ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో చిక్కడ పల్లి పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ బెయిల్ మీద ఉన్నారు.

మరోవైపు పుష్ప మూవీ టీమ్ బాధితులకు అండగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే.. తాజాగా.. పుష్ప2 మూవీ నేపథ్యంలో తొక్కిసలాట ఘటనలో పోలీసులు చార్జీసీట్ ను దాఖలు చేశారు. పోలీసులు 23 మంది నిందితులను ఛార్జ్‌షీట్‌లో చేర్చారు. సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం కారణంగానే తొక్కిసలాట జరిగిందని పోలీసులు నిర్ధారించారు.

ఇందులో ఏ 1 సంధ్య థియేటర్ యాజామాన్యంను చేర్చారు. అల్లు అర్జున్ ను ఏ 11గా చేర్చారు.  అదేవిధంగా.. ముగ్గురు మేనేజర్లు , 8 మంది బౌన్సర్లను సైతం ఛార్జ్ షీట్‌లో చేర్చారు. అంతేకాదు నలుగురు ప్రత్యక్ష సాక్షులను కూడా పోలీసులు ఛార్జ్‌షీట్‌లో చేర్చారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం మరోసారి  సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

