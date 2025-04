Smita Sabharwal: చిక్కుల్లో స్మిత సబర్వాల్.. నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Hyderabad Police Issued notices to Senior Ias Smita Sabharwal: తెలంగాణకు చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి, పర్యాటక శాఖ కార్యదర్శి స్మిత సబర్వాల్ కు హైదరాబాద్ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇటీవల స్మిత సబర్వాల్..తన ఇన్ స్టా ఖాతాలో.. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీకి సంబంధించిన ఏఐ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఈ నెల 12న స్మితా సబర్వాల్‌కు గచ్చిబౌలి పోలీసులు జారీ చేసినట్లు సమాచారం.

Hi @IASassociation, I'm curious about the guidelines for IAS officers sharing opinions or information that might be seen as opposing the government they serve. I noticed Smita Sabharwal reposted about #SaveHCU, which prompted my question about these boundaries. https://t.co/5ddXMwvLQZ pic.twitter.com/GdjowoIAB1

— Telangana (@The29thState) April 16, 2025