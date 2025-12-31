English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • New Year 2026: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్‌లో భారీగా ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. రాత్రి 10 నుంచే నో ఎంట్రీ.. డిటెయిల్స్..

New Year 2026: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్‌లో భారీగా ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. రాత్రి 10 నుంచే నో ఎంట్రీ.. డిటెయిల్స్..

New Year 2026 Hyderabad traffic advisory:  కొత్త ఏడాది నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లను నిర్వహిస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:43 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ రూల్స్..
  • రాత్రి 10 కే ఫ్లైఓవర్ల మూసివేత..

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
6
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
Muggulu 2026: కొత్త డిజైన్‌ న్యూ ఇయర్ 2026 ముగ్గులు.. ఇప్పుడే ఇలా వేయండి!
5
New Muggulu
Muggulu 2026: కొత్త డిజైన్‌ న్యూ ఇయర్ 2026 ముగ్గులు.. ఇప్పుడే ఇలా వేయండి!
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..న్యూఇయర్ రోజు పండగ చేసుకోండి!
6
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..న్యూఇయర్ రోజు పండగ చేసుకోండి!
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
7
Shukra Transit Shukra Graha Transit
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
New Year 2026: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్‌లో భారీగా ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. రాత్రి 10 నుంచే నో ఎంట్రీ.. డిటెయిల్స్..

Hyderabad police on traffic restrictions and flyovers to closes: హైదరాబాద్ లో న్యూ ఇయర్ వేళ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.అంతే కాకుండా..  ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా  జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
 డిసెంబర్ 31 రాత్రి 11 గంటల నుంచి జనవరి 1 తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయని ఇన్‌చార్జ్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అదే విధంగా రాత్రి 10 నుంచి తెల్లవారు జామున 2 వరకు ఇతర ప్రాంతాల్లోని బస్సులను హైదరాబాద్ లో అనుమతించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు నగర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకంగా టీమ్ లను పోలీసులు రంగంలోకి దింపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు బేగంపేట, టోలీచౌకీ ఫ్లైఓవర్లకు మినహాయింపును ఇస్తూ, మిగిలిన ఫ్లైఓవర్లన్నింటినీ పరిస్థితిని బట్టి రాత్రి 10 గంటల నుంచి జనవరి 1 ఉదయం వరకు మూసివేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అదే విధంగా హైదరాబాద్ కు వివిధ మార్గాల గుండా వచ్చే అన్ని ప్రైవేటు వాహనాలను ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీదుగా మళ్లించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా ట్యాంక్‌బండ్, నెక్లస్ రోడ్, ఎన్‌టీఆర్ మార్గ్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో రాత్రి 11 నుంచి 2 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధించినట్లు ప్రకటించారు.

ముఖ్యంగా మూడు కమిషనరేట్లు పరిధిలో  217 ప్రాంతాల్లో చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. షాపింగ్ మాల్స్, పబ్‌లు, పార్టీ హబ్‌ లు, ఈవెంట్స్ లు మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.  పీవీ ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే మీదుకు ఎయిర్ పోర్టుకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తప్పనిసరి  ఫ్లైట్ టికెట్ చూపించాల్సిందేనని  పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

Read more: CP Sajjanar: అధిక వసూళ్లు చేస్తే తాట తీస్తాం.!. న్యూ ఇయర్ వేళ ఆటో, క్యాబ్‌ డ్రైవర్లకు సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్..

అదే విధంగా మద్యం తాగి రాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికితే కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. ఈరోజు రాత్రి నుంచి, తెల్లవారు జామున పోలీసులు పలు టీమ్ లు మఫ్టీలో కూడా ఉంటాయన్నారు.  మొత్తంగా కొత్త ఏడాదిని ఆనందాలతో జరుపుకుంటూ ఎలాంటి కాంట్రవర్సీలకు గురికాకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకొంటూ పోలీసులకు సహాకరించాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadNew Year 2026Hyderabad PoliceTraffic RulesDrunk and Drive

Trending News