Hyderabad police on traffic restrictions and flyovers to closes: హైదరాబాద్ లో న్యూ ఇయర్ వేళ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.అంతే కాకుండా.. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
డిసెంబర్ 31 రాత్రి 11 గంటల నుంచి జనవరి 1 తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయని ఇన్చార్జ్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అదే విధంగా రాత్రి 10 నుంచి తెల్లవారు జామున 2 వరకు ఇతర ప్రాంతాల్లోని బస్సులను హైదరాబాద్ లో అనుమతించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు నగర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేకంగా టీమ్ లను పోలీసులు రంగంలోకి దింపారు.
మరోవైపు బేగంపేట, టోలీచౌకీ ఫ్లైఓవర్లకు మినహాయింపును ఇస్తూ, మిగిలిన ఫ్లైఓవర్లన్నింటినీ పరిస్థితిని బట్టి రాత్రి 10 గంటల నుంచి జనవరి 1 ఉదయం వరకు మూసివేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అదే విధంగా హైదరాబాద్ కు వివిధ మార్గాల గుండా వచ్చే అన్ని ప్రైవేటు వాహనాలను ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీదుగా మళ్లించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా ట్యాంక్బండ్, నెక్లస్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో రాత్రి 11 నుంచి 2 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధించినట్లు ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా మూడు కమిషనరేట్లు పరిధిలో 217 ప్రాంతాల్లో చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. షాపింగ్ మాల్స్, పబ్లు, పార్టీ హబ్ లు, ఈవెంట్స్ లు మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. పీవీ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే మీదుకు ఎయిర్ పోర్టుకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తప్పనిసరి ఫ్లైట్ టికెట్ చూపించాల్సిందేనని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా మద్యం తాగి రాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికితే కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. ఈరోజు రాత్రి నుంచి, తెల్లవారు జామున పోలీసులు పలు టీమ్ లు మఫ్టీలో కూడా ఉంటాయన్నారు. మొత్తంగా కొత్త ఏడాదిని ఆనందాలతో జరుపుకుంటూ ఎలాంటి కాంట్రవర్సీలకు గురికాకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకొంటూ పోలీసులకు సహాకరించాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.
