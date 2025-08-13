English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచి కొడ్తున్న వర్షాలు.!. రేపు వర్క్ ఫ్రమ్ ఇవ్వండి.. ఐటీ కంపెనీలకు సిటీ పోలీసుల ఆదేశాలు..

work from home for it companies: హైదరాబాద్ లో గ్యాప్ ఇవ్వకుండా వరుణుడు వాయిస్తున్నాడు.ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రేపు అన్నికంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ ఇవ్వాలని సూచించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:03 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో కుండ పొత వాన..
  • కంపెనీలకు పోలీసుల కీలక ఆదేశాలు..

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచి కొడ్తున్న వర్షాలు.!. రేపు వర్క్ ఫ్రమ్ ఇవ్వండి.. ఐటీ కంపెనీలకు సిటీ పోలీసుల ఆదేశాలు..

Hyderabad police urges it companies on work from home: దేశ వ్యాప్తంగా వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రెండుస్టేట్స్ లు భారీ వర్షాలకు చిగురు టాకుల వణికిపోతున్నాయి. జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.అంతే కాకుండా.. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం.. రానున్న మూడురోజులు పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ను జారీచేసింది. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అన్ని శాఖల అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

అధికారుల సెలవుల్ని రద్దు చేసింది. స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. అవసరమైతే తప్ప బైటకు రావొద్దని అధికారులు ప్రజల్ని కోరారు. మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కూడా అధికారులు, హైడ్రా, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, అన్ని విభాగాల్లోని అధికారులు సమన్వయంతో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో రేపు కూడా కుండ పోతగా వాన కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలతో హైదరాబాద్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రేపు ఆగస్టు 14న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ను ఎంప్లాయిస్ లకు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్తగా ట్రాఫిక్, రోడ్లపై నీరు నిల్వకుండా అధికారులుచర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

Read more: Red Alert for Telangana: వరుణుడి మహోగ్రరూపం.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేడు, రేపు రెడ్ అలర్ట్.. ఐఎండీ కీలక హెచ్చరిక..

ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీస్‌ ఎక్కువగా ఉండే హైటెక్‌ సిటీ, రాయదుర్గం, మాదాపూర్‌, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగులు తమ వాహనాల్లో వస్తుంటారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుంది. దీంతో గురువారం రోజున వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ విధానాన్ని అమలు చేయాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలను కోరారు. ప్రస్తుతం నెలకొన్న  వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఐటీ కంపెనీలు.. పోలీసులకు సహకరించాలని పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadHeavy Rainsghmc alertHyderabad PoliceHeavy rains in Telangana

Trending News