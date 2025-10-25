English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bus Accident: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. మరో ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సుకు ప్రమాదం..

Bus Accident: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. మరో ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సుకు ప్రమాదం..

Hyderabad Private Travels Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం ఘటన గురించి మరువక ముందే మరో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్‌ శివారులోని మరో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు ప్రమాదం జరిగింది. స్థానికుల ప్రకారం.. మియాపూర్ నుంచి గుంటూరు వెళుతున్న న్యూగో ఎలక్ట్రిక్ బస్సు పెద్ద అంబర్ పేట్ వద్ద ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి కింద బోల్తా పడింది. ఘటనకు సంబంధించిన ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:10 PM IST

Bus Accident: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. మరో ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సుకు ప్రమాదం..

Hyderabad Private Travels Bus Accident: హైదరాబాద్‌లో మరో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు గుంటూరు వెళుతుండగా ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ శివారులోని పెద్ద అంబర్ పేట్ ఓఆర్‌ఆర్‌ నుంచి బస్సు కింద బోల్తా పడింది. బస్సులో 20 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.. ఇందులో పలువురికి గాయాలు అవ్వగా అంబులెన్స్ లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

శుక్రవారం ఉదయం కర్నూలు చిన్నటేకూరులో ప్రైవేట్ బస్సు ట్రావెల్స్ ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. కావేరి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్ ఢీకొట్టడంతో అది క్రాష్ అయ్యి అగ్ని ప్రమాదానికి దారితీసింది. ఘటనకు హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ కూడా పేలిపోవడంతో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోర్ కూడా తెరచుకోకపోవడంతో ఎక్కువగా ప్రమాదం జరిగింది. అంతేకాదు ఈ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో లగ్గేజీ క్యాబిన్‌లో దాదాపు 400కు పైగా సెల్ ఫోన్లు కూడా తీసుకు వెళ్లడంతో హఠాత్తుగా బ్యాటరీలు కూడా ఒక్కసారిగా పేలడంతో ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగిందని ఫోరెన్సిక్‌ బృందం అంచనా వేసింది. 

 ఇక దుర్ఘటనకు సంబంధించి వెలుగులోకి భయానక నిజాలు కూడా బయటికి వస్తున్నాయి. 20 మంది మంటల్లోనే కాలి బూడిద అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన మృతి చెందిన బైకర్ శివశంకర్ సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా బయటకు వచ్చింది. అర్ధరాత్రి రెండు 2:20 గంటల సమయంలో పెట్రోల్ బంకు వద్ద సదరు బైకర్ కనిపించాడు. ఆ సమయంలో శివశంకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. బండిని ర్యాష్‌గా తిప్పడం, డ్రైవ్ చేయడం వంటివి సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ లో కనిపిస్తోంది. ఇక అక్కడి నుంచి వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే ప్రమాదం జరిగింది. 

 నాలుగు బస్సులు సీజ్..
 ఇక ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ పై రవాణా శాఖ కొరడా ఝులిపిస్తోంది. ఎల్బీనగర్ పరిధి వనస్థలిపురం, చింతలకుంట, కూకట్‌పల్లి, మూసాపేట్, గగన్ పహాడ్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో తనిఖీ నిర్వహిస్తున్నారు, ఇప్పటికే నిబంధనలకు కూడా సీజ్ చేశారు అధికారులు తాజాగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోడ్లపై తిరుగుతున్న నాలుగు బస్సులను సీజ్ చేశారు, అయితే కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం తర్వాత కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు, స్లీపర్ బస్సులో సేఫ్టీ తక్కువగా ఉండటంతో మరింత ప్రమాదం జరిగిందని సమాచారం, ఇంకా 8,9 అడుగుల ఎత్తు సీట్ల మధ్య ఇరుకుగా ఉండటంతో ఎమర్జెన్సీ సమయంలో బయటకి వెళ్లడం కూడా కష్టతరం అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాణ నష్టం పెరుగుతుంది. వందలాది మంది మరణిస్తున్నారు. చైనాలో 2012లోనే స్లీపర్ బస్సులను బ్యాన్ చేసింది. మనదేశంలోనే నిషేధించాలన్న అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి. 

నిన్న దేశ మొత్తం ఉలిక్కిపడేలా చేసిన కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంకి సంబంధించి పోలీసులు కూడా పలుచోట్ల తనిఖీలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తిరుపతి తో పాటు హైదరాబాద్ ప్రధాన నగరాల్లో పత్రాలు లేని బస్సులను నిలిపివేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన కొన్ని రోజులకు మాత్రమే ఇలాంటి నిబంధనలను పాటిస్తూ తూతూ మంత్రంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. తర్వాత యథావిధిగా కొనసాగుతుందని ప్రయాణికులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవు అని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Hyderabad Bus AccidentHyderabad private travels bus crashPedda Amberpet ORR accidenthyderabad news today

