Hyderabad Rain: హైదరాబాద్ కు బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ నెల 14 నుంచి 17 వరకు అసలు బయటకు రావొద్దు..

Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వానలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఈ నెల 14 నుంచి 17 వరకు తెలంగాణతో పాటు భాగ్య నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది వాతావరణ శాఖ. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 07:18 AM IST

Hyderabad Rain Big Alert:  ఈ నెల 13వ తేది  పశ్చి మ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురనున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపించనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో  భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.   ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు  30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. తెలంగాణలో కొన్ని జిలాల్లు మినహాయిస్తే అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు ఈ నెల 14 నుంచి 17 మధ్య హైదరాబాద్ కు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. 

దీంతో ఆగష్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, జన్మాష్టమి సహా వరుసగా సెలవులు ఉండటం మూలానా పోలీ మంటూ ప్రజలు హైదరాబాద్ లో టూరిస్ట్ ప్రాంతాలను సందర్శించడానికి బయలు దేరితే అంతే సంగతులు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఈ నెల 14 నుంచి 17 మధ్య సరాసరి 10 సెం.మీ నుంచి 12 సెం.మీ అంత కంటే ఎక్కవే వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయిని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిండటంతో ఈ ప్రాంత పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

ఇక రాజధాని  హైదరాబాద్ పరిధిలో అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెగని వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఇక తెలంగాణ లోని పలు జిల్లాలకు  ఈ నెల 17 వరకూ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. హైదరాబాద్‌లో అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని జిహెచ్‌ఎంసి అధికారులు సూచించారు. నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరంగల్ లో అత్యధికంగా 22 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. సూర్యాపేట నగరం, సంగెం ప్రాంతాల్లో దాదాపు 19 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. తుర్పు తెలంగాణలో చాలా జిల్లాల్లో 9 సెం.మీ నుంచి 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్యధికంగా గాజుల రామారం లో అత్యధికంగా 6.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్ పల్లి బాలాజీ నగర్, బోయిన్ పల్లిలో 2 సెం.మీ నుంచి 3 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Telangana Rain AlertHyderabad RainsHeavy rains in TelanganaTwo Telugu States Rainstelangana rains

