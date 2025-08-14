English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: అల్ప పీడనంతో హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు.. ఉప్పొంగిన మూసీ.. వలిగొండ చౌటుప్పల్ రోడ్ క్లోజ్..

Hyderabad Rain Alert: అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ సహా హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో గత రెండు రోజులుగా ప్రజలు వర్షానికి అల్లాడుతున్నారు. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలో ప్రాజెక్టులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో ప్రాజెక్టుల గండి పడి రోడ్డుపై నీళ్లు పోటెత్తుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:20 AM IST

Hyderabad Rain Alert: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐటీ ఉద్యోగులకు గురువారం (ఈ రోజు) వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులకు  వర్క్ ఫ్రమ్ హోం సదుపాయం కల్పించాలని ఐటీ కంపెనీలను కోరారు సైబరాబాద్ పోలీసులు. దీంతో ప్రమాదాల నియంత్రణ, ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ఉంటాయని ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ సూచించారు. వీలైనంత వరకూ అందరూ ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని కోరారు. ఎమర్జన్సీ సర్వీస్ తప్పించి ఇంటి నుంచి వర్క్ చేస్తే పనియ్యే వాళ్లు ఇంటి నుంచే పనిచేసేలా చూడాలన్నారు. దీని వల్ల హైదరాబాద్ లో భారీగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 

భారీగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు మూసీ నది పొంగిపొర్లుతుంది. మరవైపు హుస్సెన్ సాగర్ కూడా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్ కు చేరుకుంది. దీంతో ట్యాంక్ బండ్ కింద ఉండే గాంధీ నగర్, ఇందిరా పార్క్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. అటు జీహెచ్ఎంసీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్ మెంట్  అధికారులు రోడ్డుపై నిలిచిన నీరును నాలాల్లో వెళ్లేలా చేస్తున్నారు. మరోవైపు  నల్గొండ జిల్లాకు ఎగువ నుంచి భారీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది.  భారీగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో వలిగొండ చౌటుప్పల్ పట్టణాల మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. వలిగొండ మండలం సంగెం వద్ద మూసీ నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆ రోడ్డును మొత్తం పోలీసులు క్లోజ్ చేశారు. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఇక బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో  ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు రిజర్వాయర్లు, చెరువులు అలుగు పారుతున్నాయి. వైరా, పాలేరు రిజర్వాయర్లు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరాయి. వర్షాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా... ప్రస్తుతం భారీగా కురుస్తుండటంతో లోటు వర్షపాతం తగ్గిందని రైతులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురవనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 

మరోవైపు భాగ్యనగరంలో గొర్రెల కోసం ఆకులు తెంపడానికి వెళ్లి నాలాలో పడ్డ వ్యక్తిని కార్పొరేటర్ కాపాడిన ఘటన  జరిగింది. పాతబస్తీ యాకుత్ పురా నాలా వద్ద ఓ వ్యక్తి తన గొర్రెల కోసం ఆకులు తెంపడానికు వెళ్లాడు. ఆకులు తెంపుతూ ప్రమాదవశాత్తు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నాలాలొ పడ్డాడు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక కార్పొరేటర్ ..నిచ్చెన, తాడు అందుకుని  నాలాలో పడిన వ్యక్తిని బయటికి తీశారు. 

