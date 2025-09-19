English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?

Hyderabad Rains: తెలంగాణలో రానున్న రెండు రోజులు భారీ వర్షం కురిసే  అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో వర్షాలు దంచి కొట్టనున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:58 AM IST

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?

Hyderabad Rains: తెలంగాణ రాజధాని భాగ్యనగరంపై వరుణుడు పగపట్డాడు. ఎన్నడు లేనంతగా సాయంత్రం వేళ్లలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో పలు లోతట్టు  ప్రాంతాలు జలమయమవుతున్నాయి. బుధ, గురవారాల్లో హైదరాబాద్ లో రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదు అయింది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదలడంతో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్థంభించిపోయింది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం సమయంలోనే నగరంలో కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. రెండు గంటల్లోనే రికార్డ్ స్థాయిలో  9 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. 

భారీ వర్షం నేపథ్యంలో హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు అలర్ట్‌ అయ్యాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో గంట ప్రయాణానికి రెండు మూడు గంటల సమయం పడుతోంది. ఎక్కడపడితే అక్కడ రోడ్లపై నీళ్లు నిలవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో నిత్యవసర వస్తువులు పూర్తి తడిచిపోవడంతో ఏమి చేయాలో తూచక బిక్కు బిక్కు మంటున్నారు. 

ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.ఉదయం పొడి వాతావరణం ఉన్నా సాయంత్రం అది మారి రాత్రి వాన కురిసే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాబోయే 4 రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఏపీ లోని దక్షిణ కోస్తాతో పాటు రాయలసీమలో జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. నేడు దక్షిణ జిల్లాలయిన ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు. కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

