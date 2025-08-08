English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains Video: భారీ వర్షానికి నిన్న హైదరాబాద్ అతలాకుతలమై పోయింది. వరుణుడు ఉగ్రరూపం ఒక్కసారిగా చూపియడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి.  భారీ వర్షం వల్ల హైదరాబాద్ చిగురుటాకుల వణికిపోయింది. ప్రధానంగా జూబ్లీహిల్స్ లోని కృష్ణనగర్ బైక్ తో పాటు వ్యక్తి, కారు, మణికొండ లోని లాంకో హిల్స్ లో కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. అంతేకాదు పాత బస్తిలో ఇళ్లలో కూడా వరద నీరు మురుగు చేరి నరకం అనుభవించారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 8, 2025, 07:44 AM IST

Hyderabad Rains Video: హైదరాబాద్‌ని ముంచెత్తిన వాన. ఒక్కసారిగా కుంభవృష్ఠి కురవడంతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపై భారీ వర్షం, ట్రాఫిక్ జామ్ తో పాటు వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరడంతో రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. అంతేకాదు హైదరాబాదులోని పలు ప్రాంతాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమై పోయాయి. మురుగు నీరు కూడా ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర నరకం అనుభవించారు. ట్రాఫిక్ కూడా రోడ్లపై స్తంభించపోవడంతో రాత్రి వరకు వర్షంలోనే వాహనదారులు నరకం చూశారు. జూబ్లీహిల్స్ కృష్ణానగర్ లో ఒక వ్యక్తి బైక్ తో పాటు కొట్టుకుపోయాడు. మణికొండ లాంకో హిల్స్‌లో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో కార్లు తోపుడు బండ్లు కూడా కొట్టుకుపోయిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

నిన్న సాయంత్రం ఒకసారి కాకుండా వర్షం కురవడంతో జూబ్లీహిల్స్, అమీర్ పేట్, ఎస్ ఆర్ నగర్, పంజాగుట్ట, తార్నాక, ఉప్పల్, మేడిపల్లిలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన బీభత్స వర్షం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో జలాశయాలన్నీ నిండు కుండలా మారాయి. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఒక గేటు ఎత్తే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయి. మూసి పరివాహక ప్రాంత ప్రజల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అలర్ట్ జారీ చేశారు.

ఇక నిన్న కురిసిన వర్షానికి ప్రజలు ఇళ్లలో ఉండే అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతేనే బయటకి రావాలని ముందస్తు అలర్ట్ కూడా అధికారులు చేశారు. ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా క్లౌడ్ బరస్ట్‌ అయింది. శేరిలింగం పల్లిలో 126 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. మరోవైపు మూసి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు భయానకంగా కనిపించాయి.

ప్రధానంగా ప్రజలు ఆఫీసులు, స్కూలు, కాలేజీల నుంచి బయటికి వచ్చే సమయంలోనే ఈ వర్షం బీభత్సం సృష్టించడంతో చాలామంది ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి తిరుగుముఖం పట్టే సమయంలో వర్షంలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరదలు వచ్చి రోడ్లపై చెరువులను తలపిండంతో పాటు తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడుతుంది.

 

 

 

