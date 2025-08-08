Hyderabad Rains Video: హైదరాబాద్ని ముంచెత్తిన వాన. ఒక్కసారిగా కుంభవృష్ఠి కురవడంతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపై భారీ వర్షం, ట్రాఫిక్ జామ్ తో పాటు వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరడంతో రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. అంతేకాదు హైదరాబాదులోని పలు ప్రాంతాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమై పోయాయి. మురుగు నీరు కూడా ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర నరకం అనుభవించారు. ట్రాఫిక్ కూడా రోడ్లపై స్తంభించపోవడంతో రాత్రి వరకు వర్షంలోనే వాహనదారులు నరకం చూశారు. జూబ్లీహిల్స్ కృష్ణానగర్ లో ఒక వ్యక్తి బైక్ తో పాటు కొట్టుకుపోయాడు. మణికొండ లాంకో హిల్స్లో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో కార్లు తోపుడు బండ్లు కూడా కొట్టుకుపోయిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
నిన్న సాయంత్రం ఒకసారి కాకుండా వర్షం కురవడంతో జూబ్లీహిల్స్, అమీర్ పేట్, ఎస్ ఆర్ నగర్, పంజాగుట్ట, తార్నాక, ఉప్పల్, మేడిపల్లిలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన బీభత్స వర్షం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో జలాశయాలన్నీ నిండు కుండలా మారాయి. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఒక గేటు ఎత్తే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయి. మూసి పరివాహక ప్రాంత ప్రజల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అలర్ట్ జారీ చేశారు.
ఇక నిన్న కురిసిన వర్షానికి ప్రజలు ఇళ్లలో ఉండే అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతేనే బయటకి రావాలని ముందస్తు అలర్ట్ కూడా అధికారులు చేశారు. ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా క్లౌడ్ బరస్ట్ అయింది. శేరిలింగం పల్లిలో 126 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. మరోవైపు మూసి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు భయానకంగా కనిపించాయి.
ప్రధానంగా ప్రజలు ఆఫీసులు, స్కూలు, కాలేజీల నుంచి బయటికి వచ్చే సమయంలోనే ఈ వర్షం బీభత్సం సృష్టించడంతో చాలామంది ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి తిరుగుముఖం పట్టే సమయంలో వర్షంలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరదలు వచ్చి రోడ్లపై చెరువులను తలపిండంతో పాటు తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడుతుంది.
A long night! #Telangana Chief Secretary K. Ramakrishna Rao and CP #Hyderabad CV Anand visited the War Room, TGICCC, to monitoring the Situation following heavy rainfall and traffic gridlock. Moderate rain very likely to continue in the GHMC area during the night. #HyderabadRain… pic.twitter.com/REzt6J1aRe
— Ashish (@KP_Aashish) August 7, 2025
ఇదీ చదవండి: ఐర్లాండ్ జాత్యహంకారం.. గో బ్యాక్ ఇండియా అంటూ ఆరేళ్ల బాలిక ప్రైవేట్పార్ట్స్పై దాడి, మరో యువకుడిపై కూడా!
ఇదీ చదవండి: ట్రంప్కు దిమ్మదిరిగే సమాధానం.. ఆ చమురు నిల్వలు పాకిస్తాన్వి కాదు, బలుచిస్తాన్కు చెందినవి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook