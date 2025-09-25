Hyderabad Rains: సాయంత్రం బయటకు రావద్దు.. హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడూ చూడని వాన..

Hyderabad Rains: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. ముఖ్యంగా అల్పపీడనం ఈ రోజు రాత్రికి లేదా.. రేపటి ఉదయానికి వాయుగుండంగా మారనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ వాయుగుండంగా మారిన శనివారం సాయంత్రం ఉత్తర కోస్తా సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ వాయుగుండం ప్రభావం తెలంగాణపై అధికంగా ఉండబోతుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే అధికారుల అంచనా ప్రకారం ఈ రోజు తెలంగాణలోని 12 జిల్లాల్లో అల్పపీడనం ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి.. భూపాలపల్లి, ములుగు,భద్రాద్రి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రేపు తెలంగాణ మధ్యలో ఉన్న 7 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సూర్యాపేటలలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయి. సాయంత్రం తర్వాత నగర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడుతాయని..ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
