Raja Singh: భవిష్యత్తులో అలా చేస్తే కఠిన చర్యలు.!. గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులకు రాజా సింగ్ క్లాస్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Raja singh on Ganesh idols installations:  ఇక మీదట గణేషుడ్ని తమకు నచ్చిన విధంగా హీరోలు, సినిమాల్లో లాగా ఏర్పాట్లు చేస్తేవారిపై చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని రాజాసింగ్ హెచ్చరించారు. ఇది హిందు మతాన్ని అవమానించడమే అన్ని అన్నారు.  

Hyderabad Raja Singh key appeal to ganesh mandap organisers: దేశమంతట గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన భారీగా గణపయ్యలు కొలువుదీరాయి. ముఖ్యంగా ఇళ్లలోను, గల్లీల్లో మండపాల్లో గణపయ్య విగ్రహాల్ని అందంగా ప్రతిష్టించి పూజలు చేస్తున్నారు . అయితే.. కొంత మంది మాత్రం గణపయ్యల్ని సినిమాల్లో హీరోల్లో మాదిరిగా పుష్ప2, బాహుబలి ఆకారాల్లో గణపయ్యల్ని ఏర్పాటుచేసి ప్రతిష్టించుకున్నారు.

ఇటీవల తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలా వినాయక విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం పెద్ద వివాదంగా మారిన విషయంతెలిసిందే. దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. తాజాగా.. రాజాసింగ్ గణపయ్య విగ్రహాల ఏర్పాటుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన స్థానికంగా ఉన్న ఒకగణేష్ మండపంకు వెళ్లారు. అక్కడ గణేషుడు  చాయ్ తాగుతున్నట్లు ప్రధాని మోదీ చాయ్ పే చర్చా కార్యక్రమంను ప్రతిబింబించే విధంగా గణేషుడ్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై  కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది.

దీనిపై రాజాసింగ్ మాట్లాడుతూ.. గణపయ్య అంటే.. మనం ఇంట్లో ఎలా అయితే చక్కని రూపంలో ప్రతిష్టించుకుంటామో అదే విధంగా మండపాలలో కూడా ప్రతిష్టించుకొవాలన్నారు. ఆయనను చూస్తే ఒక భక్తి భావనలు కల్గాలని, సినిమాలు , రాజకీయాలుగుర్తుకు వచ్చేలా గణపయ్యల్ని ప్రతిష్టించవద్దన్నారు. ఇలాంటివి చేస్తే ఇక మీదట చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్లి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

దయచేసి ఇకనైన ఇలాంటి సాంప్రదాయంను మానుకోవాలని, చక్కగా గణపయ్యల్ని ప్రతిష్టాపన చేసుకుని భక్తితో పూజలు చేసుకొవాలని రాజాసింగ్ గణపయ్య మండపాల నిర్వాహకులకు క్లాస్ పీకారు. దీన్ని మన హిందు మతంపై కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని రాజాసింగ్ అన్నారు. దయచేసి ఇలాంటి పనులు మరల చేయకుండా ఉండాలని మండపాల నిర్వాహకులకు రాజాసింగ్ కీలక సూచనలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

