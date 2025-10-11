English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Traffic Alert: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ ప్రాంతాల వైపు అస్సలు వెళ్లకండి..!

Traffic Alert: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ ప్రాంతాల వైపు అస్సలు వెళ్లకండి..!

Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు కీలక హెచ్చరిక. అక్టోబర్ 12వ తేదీ ఆదివారం రోజున నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో.. గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం నుంచి ఉదయం 5.30 నుంచి 8.30 గంటల వరకు.. ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ మేరకు ఆయా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు పోలీసులు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 11, 2025, 03:28 PM IST

Traffic Alert: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ ప్రాంతాల వైపు అస్సలు వెళ్లకండి..!

Hyderabad Traffic Restrictions: హైదరాబాద్ నగరవాసులకు బిగ్ అలర్ట్. ఆదివారం, అక్టోబర్ 12వ తేదీన నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం నుంచి ఉదయం 5.30 నుంచి 8.30 గంటల వరకు గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.

ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలంటే..
* ఐఐటీ జంక్షన్ నుంచి విప్రో జంక్షన్ వరకు 10 కిలోమీట్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.
* విప్రో సర్కిల్ నుంచి ఐఐటీ జంక్షన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ ను నానక్‌రామ్‌గూడ-ఓఆర్ఆర్ మార్గంలో మళ్లింపు చేస్తారు.
* మెహదీపట్నం నుంచి లింగంపల్లి, హెచ్‌సీ‌యూ, మజీద్ బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలకు క్యారేజ్‌వేలో రెండు వైపులా అనుమతి ఉంటుంది.
* అదేవిధంగా ఉదయం 5:00 నుంచి 8:30 వరకు ట్రక్కులు, లారీలు, గూడ్స్ క్యారియర్లు వంటి భారీ వాహనాలకు గచ్చిబౌలి ట్రాఫిక్ సీఎస్ పరిధిలోని రూట్లలోకి అనుమతించరు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

