Traffic Alert: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ ప్రాంతాల వైపు అస్సలు వెళ్లకండి..!

Hyderabad Traffic Restrictions: హైదరాబాద్ నగరవాసులకు బిగ్ అలర్ట్. ఆదివారం, అక్టోబర్ 12వ తేదీన నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం నుంచి ఉదయం 5.30 నుంచి 8.30 గంటల వరకు గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలంటే..
* ఐఐటీ జంక్షన్ నుంచి విప్రో జంక్షన్ వరకు 10 కిలోమీట్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.
* విప్రో సర్కిల్ నుంచి ఐఐటీ జంక్షన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ ను నానక్రామ్గూడ-ఓఆర్ఆర్ మార్గంలో మళ్లింపు చేస్తారు.
* మెహదీపట్నం నుంచి లింగంపల్లి, హెచ్సీయూ, మజీద్ బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలకు క్యారేజ్వేలో రెండు వైపులా అనుమతి ఉంటుంది.
* అదేవిధంగా ఉదయం 5:00 నుంచి 8:30 వరకు ట్రక్కులు, లారీలు, గూడ్స్ క్యారియర్లు వంటి భారీ వాహనాలకు గచ్చిబౌలి ట్రాఫిక్ సీఎస్ పరిధిలోని రూట్లలోకి అనుమతించరు.
