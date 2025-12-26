Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. న్యూ ఇయర్ వేళ అర్ధరాత్రి వరకు స్పెషల్ ట్రైన్స్.. డిటెయిల్స్..

Scr runs special trains for new year celebrations in Hyderabad: దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా ఎక్కడ చూసిన కూడా న్యూ ఇయర్ సంబరాలకు రెడీ అయిపోతున్నారు. స్టార్ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ఈవెంట్ల ఏర్పాట్లలో బిజీ అయిపోయారు. చాలా మంది తమ ఫ్రెండ్స్ లేదా ఫ్యామిలీ వారితో కలిసి న్యూ ఇయర్ సంబరాలను జరుపుకుంటారు. అయితే.. హైదరాబాద్ లో కూడా న్యూ ఇయర్ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ట్యాంక్ బండ్ లు, నెక్లెస్ రోడ్ లు, హైటెక్ సిటీ ల మీద, రెస్టారెంట్ లు, స్టార్ హోటల్స్ లలో నూతన సంవత్సర వేడుకల్ని జరుపుకుంటారు.
ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పోలీసులు న్యూ ఇయర్ వేడుకలపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ను చేపట్టారు. తప్పతాగి న్యూసెన్స్ లు చేస్తే, ఇతరులకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. షీటీమ్ లను కూడా రంగంలోకి దింపామన్నారు. చాలా మంది డిసెంబర్ 31 రాత్రంతా జాగరం చేసి న్యూ ఇయర్ సంబరాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరుసటి రోజు జన్వరి 1న కూడా రాత్రంతా సంబరాల్లో మునిగి తెలుతారు.
కొంత మంది సొంత ట్రాన్స్ పోర్ట్ లలో వెళ్తుంటే మరికొంత మంది మాత్రం ప్రజారవాణా అయిన బస్సులు, ట్రైన్ ల మీద ఆధారపడతారు. మరికొంత మంది క్యాబ్ సర్వీసుల మీద ఆధారపడతారు. ఇదే అదనుగా భావించి కొంత మంది అందిన కాడికిదోచుకుంటారు. వీటికి చెక్ పెట్టే విధంగా.. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హైదరాబాదీలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అర్ధరాత్రి వరకు రెండు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు చెప్పింది.
లింగంపల్లి - హైదరాబాద్ (నాంపల్లి) స్పెషల్:
ఈ రైలు జనవరి 1న తెల్లవారుజామున 1:15 గంటలకు లింగంపల్లి స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ చందానగర్ నుంచి లక్టీకాపుల్ రూట్లో వెళ్తుంది. జనవరి 1, తెల్లవారుజామున 1:55 గంటలకు నాంపల్లి (హైదరాబాద్) రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
లింగంపల్లి - ఫలక్నుమా స్పెషల్:
లింగంపల్లి నుంచి ఫలక్నుమా వైపు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం మరో ప్రత్యేక ఎంఎంటీఎస్ రైలును కేటాయించారు. ఈ రైలు అదే రోజు తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు లింగంపల్లి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.
Read more: Video Viral: రన్నింగ్ కారులో నుంచి టపాకాయలు పేల్చిన ఆకతాయిలు.. సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్.. వీడియో..
ముఖ్యంగా ఈ మార్గంలో ఐడీ క్యారిడర్ ఉంది. దీంతో టెకీలకు ఈ ట్రైన్ వల్ల మంచి ట్రాన్స్ పోర్ట్ సదుపాయం కల్గుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ సర్వీసులతో అధికచార్జీలు జనాల నెత్తిన పడకుండా, ప్రజలు సెఫ్టీగా తమ ఇళ్లకు చేరుకునే విధంగా రైల్వే శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి