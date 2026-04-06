Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:12 AM IST

Facebook Friend Request Scam In Hyderabad: రోజురోజుకూ సైబర్ క్రైమ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. కొత్త కొత్త మోసాలతో ఈ కేటుగాళ్లు కూడా ఆరితేరిపోతున్నారు. పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు వీటిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ.. చాలా మంది ఇంకా వాటి ఊబిలోనే చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి.. ఫేస్‌బుక్‌లో మహిళ పేరుతో వచ్చిన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్‌ను యాక్సెప్ట్ చేసి ఏకంగా రూ. 2.36 కోట్లు మోసపోయిన ఆ టెకీ.. ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఫేస్‌బుక్‌లో కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలతో భారీగా లాభాలు వస్తాయని చాటింగ్‌లో చెప్పిన విషయం నమ్మి.. కోట్ల రూపాయలు సమర్పించుకున్నాడు. 

కొండాపూర్‌‌కు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగికి

కొండాపూర్‌‌కు చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగికి ఆగస్ట్ 2025లో ఓ మహిళ పేరుతో ఫేస్‌బుక్‌లో ఫ్రెండ్‌ రిక్వెస్ట్‌ వచ్చింది. దీంతో సదరు వ్యక్తి ఆ రిక్వెస్ట్‌ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత తనకు రిక్వెస్ట్ పంపిన మహిళ.. తన పేరు కోరా అని ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగితో పరిచయం చేసుకుంది. ఆమె మాటలు నమ్మిన టెకీ.. ఆ మహిళతో చాటింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అయితే ఆ మహిళ తనది సింగపూర్‌ అని.. ప్రస్తుతం ముంబైలో జాబ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. కొన్నిరోజులు చాటింగ్‌ చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరూ ఫోన్‌ నంబర్లు ఎక్సెంజ్ చేసుకున్నారు. 

ప్రస్తుతం తన తల్లి స్టెప్ ఫాదర్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నట్లు కోరా ఆ టెకీకి చెప్పింది. అంతేకాకుండా తనకు జర్మనీ సహా చాలా దేశాల్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని నమ్మించి.. ఫేస్‌బుక్‌ గ్రూపులో అతన్ని యాడ్‌ చేసింది. ఆ గ్రూపులో ఉన్న వారంతా ఫేస్‌బుక్‌ స్టోర్‌లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని.. వాటితో భారీగా లాభాలు పొందుతున్నారని నమ్మించింది. డబ్బులు ఉంటే ట్రేడింగ్‌ చేయాలని.. దాంతో భారీగా లాభాలు వస్తాయని మెల్లగా ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిని నమ్మించింది. 

అయితే ఫస్ట్ వద్దని చెప్పిన అతను.. ఆ తర్వాత ఓకే చెప్పాడు. దీంతో ఫేస్‌బుక్‌ స్టోర్‌ పేరుతో కోరా అతనికి ఒక లింక్‌ను పంపించింది. కానీ అది ఓపెన్‌ కాకపోవడంతో ఏపీకే ఫైల్‌ను పంపింది. ఆ ఏపీకే ఫైల్‌ను అతను డౌన్‌లోడ్‌ చేయగానే ఫేస్‌బుక్‌ లాంటి యాప్‌ వచ్చింది. ఆ యాప్‌లోని స్టోర్‌లో వస్తువులు కొనడం, అమ్మడం ద్వారా లాభాలు సంపాదించవచ్చని తెలిపింది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, హెల్ప్ కావాలన్నా తన జర్మనీ ఫ్రెండ్ బెల్లాతో మాట్లాడాలని ఫోన్‌ నంబర్‌ కూడా ఇచ్చింది. 

ఈ క్రమంలోనే బెల్లా చెప్పినట్లు చేస్తూ ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి పెట్టుబడులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. 2025 సెప్టెంబరు 1వ తేదీ నుంచి డిసెంబరు 12వ తేదీ మధ్య క్రిప్టో వ్యాలెట్‌ ద్వారా ఏకంగా రూ.2.36 కోట్లను అతను పంపించాడు. ఆ యాప్‌లో తనకు కొనుగోళ్లు, అమ్మకాల ద్వారా భారీగా లాభాలు వచ్చినట్లు కనిపించినా.. ఆ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునే ఛాన్స్ మాత్రం ఇవ్వలేదు. మొదట్లో ఓపిక పట్టిన ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి.. గత కొన్ని నెలలుగా ఎన్నిసార్లు అడిగినా లాభం పక్కనపెడితే.. తాను పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వెనక్కి ఇవ్వకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించాడు. దీంతో సైబరాబాద్‌ సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేయడంతో.. ఈ వ్యవహారం బయటికి వచ్చింది.

