Hyderabad Student died: అమెరికాలో ఘోరం.. హైదరాబాద్ యువతి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:50 PM IST
Hyderabad student died truck road accident in Chicago: మన దేశం నుంచి చాలా మంది యువతీ, యువకులు చదువులు, ఉన్నత ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. చాలా మంది తమ ఉద్యోగాల వేటలో సక్సెస్ అవుతున్నారు. కానీ యూఎస్ కు వెళ్లిన వారు కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ  క్రమంలో భారతీయుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని అక్కడి ఆగంతకులు కొంత మంది కాల్పులకు పాల్పడిన ఘటనలు ఉన్నాయి.

కొంత మంది ప్రత్యేకంగా ఇండియన్ లు గోబ్యాక్ అంటూ వేధించిన  ఘటనలు లేకపోలేదు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం మరో విషాదకర ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. అమెరికాలో ఉన్నత చదువుల కోసం తెలంగాణ హైదరాబాద్ లోని యువతి వెళ్లింది. కానీ ఆమె తన ఆశయం నెరవేరకుండానే దుర్మరణం చెందింది.

 మేడ్చల్ జిల్లా బాలాజీ నగర్‌కు చెందిన శ్రీను రావు పెద్ద కుమార్తె శ్రీజ వర్మ (23) అనే యువతి.. గత కొన్ని రోజుల క్రితమే అమెరికాలోని చికాగోకు ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లింది. అయితే రెస్టారెంట్‌కు డిన్నర్ కోసం నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా వెనక నుండి ట్రక్కు బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో యువతి ఎగిరి దూరంగా పడింది. ఆమె తలకు బలమైన గాయం కావడంతో తీవ్ర రక్తస్రావం అయ్యింది.

Read more: Snake VS Lion Video: వామ్మో.. రెండు సింహాలకే సుస్సు పోయించిన కోబ్రా స్నేక్.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

వెంటనే అక్కడున్న వారు ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ రక్తం ఎక్కువగా పోవడంతో యువతి అపస్మాకర స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఆశలతో చికాగోకు వెళ్లిన తమ బిడ్డ ఇలా అర్థాంతరంగా చనిపోవడం వార్త విని కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.   ఈ ఘటనపై వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, స్నేహితులు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. యువతి డెడ్ బాడీని వీలైనంత తొందరగా ఇండియాకు రప్పించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

 

HyderabadAmericamedchal girl died in Americaroad accident in usHyderabad student died in us road accident

