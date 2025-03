HCU 400 Acres Land Dispute: అత్యంత జీవవైవిధ్యం కలిగిన భూములు.. హైదరాబాద్‌కు పచ్చదనం.. చల్లదనం అందించే నేల.. ఖరీదైన ప్రాంతంలో కొలువుదీరిన అటవీ ప్రాంతాన్ని అంగట్లో సరుకుగా అమ్మేందుకు చూస్తున్న కుట్రపై హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు పోరు బాట పట్టారు. హెచ్‌సీయూలోని 400 ఎకరాల భూముల విక్రయంపై ఆందోళన సాగిస్తున్న విద్యార్థుల్లో రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రసంగం అగ్గికి ఆజ్యం పోసినట్టయ్యింది. 'అక్కడ ఏముంటాయి గుంటనక్కలు ఉంటాయి' అని చేసిన ప్రసంగంపై విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డికి నిరసనగా వర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఆందోళన చేపట్టగా ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులు వర్సెస్‌ పోలీస్‌గా వాతావరణం మారింది.

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో శనివారం సాయంత్రం ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లో 200 మందికి పైగా పోలీసులు మోహరించారు. 400 ఎకరాల యూనివర్సిటీ భూమి విక్రయించడానికి తాము అంగీకరించమంటూ విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ భూముల అమ్మకంపై అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రసంగంపై మండిపడ్డారు. రేవంత్‌ రెడ్డి డౌన్‌ డౌన్‌ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు.

అనంతరం రేవంత్‌ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మను తీసుకువచ్చి దహనం చేస్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో విద్యార్థులపై పోలీసులు అమానుషంగా వ్యవహరించారు. ఇరు వర్గాల పెనులాగటలో దిష్టిబొమ్మను ఎట్టకేలకు యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు లాక్కుని దగ్ధం చేశారు. తమ యూనివర్సిటీ భూముల జోలికి వస్తే ఖబడ్దార్‌ అంటూ విద్యార్థులు హెచ్చరించారు. ఇంతటి తమ పోరాటం ఆపమని.. ఆ భూముల విక్రయంపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గేదాకా పోరాటం చేస్తామని హెచ్‌సీయూ విద్యార్థులు ప్రకటించారు. కాగా ఈ పోరాటానికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా విద్యార్థి సంఘాలన్నీ మద్దతు పలికేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ పోరాటం ఉధృతమయ్యే అవకాశం ఉంది. రోహిత్‌ వేముల ఆత్మహత్య అనంతరం అట్టుడికినట్టు ఆ స్థాయిలో భూముల విక్రయానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం జరుగుతుందని నిఘా వర్గాలు వెల్లడించాయి.

"Almost 25 years ago, the land was allocated to a private person. Since then, the land has not been under the…