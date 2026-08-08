Hyderabad Job Recruitment: హైదరాబాద్లోని కొద్దిపాటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్న నిరుద్యోగ స్థాయిలో ఉందో చెప్పడానికి సరూర్నగర్ స్టేడియంలో జరిగిన సంఘటన ఒక నిదర్శనం. హైడ్రా ప్రకటించిన 150 పోస్టుల కోసం వేలాది మంది యువకులు పోటెత్తడంతో, భారీ తొక్కిసలాట జరిగి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. హైడ్రా విభాగంలో 100 మంది డీఆర్ఎఫ్ సహాయకులు, 50 మంది భారీ వాహన డ్రైవర్ల నియామకం కోసం అధికారులు ప్రకటన జారీ చేశారు. ఈ పోస్టుల కోసం ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఆగస్టు 8, 9 తేదీలలో ఉదయం 5 గంటలకు సరూర్నగర్ స్టేడియంలో జరుగుతాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. 800 మీటర్ల పరుగు, 100 మీటర్ల స్ప్రింట్, లాంగ్ జంప్, షాట్ పుట్ వంటి ఈవెంట్లలో అర్హత సాధించాలని పాల్గొనేవారికి సూచించారు.
అయితే, ప్రకటించిన పోస్టుల సంఖ్య కంటే వందల రెట్లు ఎక్కువ మంది నిరుద్యోగులు ఈ ఉదయం స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. లోపలికి ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో ప్రజలు ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. ఈ తోపులాటలు కొద్దిసేపు గందరగోళం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గుంపును చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కేవలం 150 ఉద్యోగాల కోసం ఇంత తీవ్రమైన పోటీ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తోందని చాలామంది అంటున్నారు.
సరూర్ నగర్ స్టేడియం వద్ద తోపులాట
హైడ్రాలో 150 డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు పోటెత్తిన నిరుద్యోగులు
DRF అసిస్టెంట్లు 100, హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్లు 50 పోస్టులు
సరూర్నగర్ స్టేడియంలో ఆగస్టు 8, 9 తేదీల్లో ఉదయం 5 గంటలకు ఈవెంట్స్ ఉంటాయని హైడ్రా ప్రకటన
170 సెకన్లలో 800 మీటర్ల రన్నింగ్, 15… pic.twitter.com/Cg6RlZaOLm
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 8, 2026
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