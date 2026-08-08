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HYDRA 150 ఉద్యోగాలకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన నిరుద్యోగులు.. సరూర్‌నగర్ స్టేడియంలో తోపులాట వీడియో ఇదిగో..!!

HYDRA: హైదరాబాద్ లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం నిరుద్యోగులు ఏ స్థాయిలో పోటీ పడుతున్నారో చెప్పడానికి సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఘటనే నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. హైడ్రా ప్రకటించిన 150 పోస్టుల కోసం వేలాది మంది యువకులు పోటెత్తడంతో, భారీ తొక్కిసలాట జరిగి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:52 AM IST
HYDRA 150 ఉద్యోగాలకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన నిరుద్యోగులు.. సరూర్‌నగర్ స్టేడియంలో తోపులాట వీడియో ఇదిగో..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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